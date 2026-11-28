باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر تنوع‌بخشی به منابع انرژی کشور، اظهار داشت: با توجه به اینکه ۸۵ درصد تولید ما گازی است، حرکت به سمت تولید پراکنده بامی که همزمان با پیک بار تولید می‌کند، یک ضرورت اقتصادی است. با کاهش ۹۰ درصدی قیمت پنل‌ها، مدل اقتصادی نیروگاه‌های خورشیدی کوچک بسیار جذاب شده است، اما ورود این نیروگاه‌ها به بازار نیازمند نقش‌آفرینی فعال شرکت‌های تجمیع‌کننده است.

وی افزود: «توسعه تولید برق خانگی، علاوه بر اهمیت فنی، با سیاست‌های کلان افزایش مشارکت مردم در اقتصاد هم‌راستا است. اما برای اینکه این پتانسیل ۲۵ هزار مگاواتی به واقعیت تبدیل شود، وزارت نیرو باید سازوکارهای سرمایه‌گذاری شخص ثالث، اجاره پشت‌بام و مشارکت شرکت‌های تجمیع‌کننده را طراحی و عملیاتی کند.

او افزود: تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم و حرکت در مسیر تحقق منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، نیازمند اصلاح جدی رویکرد دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه وزارت نیرو، در زمینه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و مردمی‌سازی تولید برق است. در این میان، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی سقفی و خانگی می‌تواند نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید برق کشور، کاهش فشار بر شبکه سراسری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های پراکنده تولید انرژی ایفا کند؛ اما تحقق این ظرفیت مستلزم فراهم‌کردن بسترهای اقتصادی و اجرایی مناسب برای مشارکت مردم و بخش خصوصی است.

او توضیح داد: مهم‌ترین اقدام در زمینه تحقق فرمان رهبری جهت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی و مردمی‌سازی تولید برق، توجه ویژه به تسهیل مجوزهای مرتبط با موضوع شرکت‌های تجمیع کننده است که با سخت‌گیری وزارت نیرو روبرو شده است و تسهیل صدور مجوزها در این زمینه، خواست مجلس از وزارت نیرو است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: ما باید بین ظرفیت نظری و ظرفیت اقتصادی قابل سرمایه‌گذاری تفکیک قائل شویم تا برنامه‌ریزی‌ها مبتنی بر واقعیت باشد.

نخعی با بیان اینکه مبنای قانونی ما، ماده ۴۶ برنامه هفتم و آیین‌نامه رفع موانع است که توسعه نیروگاه‌های خودتأمین در بخش خانگی را پیش‌بینی کرده است‌گفت: وزارت نیرو باید برنامه اجرایی خود را به تفکیک استان، همراه با الگوی مالکیت و تسهیلات تأمین مالی برای خانوارها منتشر کند.

وی افزود: مطابق اصل ۷۶ و ۸۸ قانون اساسی، مجلس نظارت بر این روند را بر عهده دارد. ما به دنبال دریافت گزارش دقیقی هستیم که نشان دهد چقدر از ظرفیت ۵ هزار مگاواتی اختصاص یافته به بخش بامی و ذخیره‌ساز، به مرحله قرارداد و اتصال به شبکه رسیده است.