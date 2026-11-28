باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمحمد شروین اسبقیان در مراسم رزمایش بزرگ دفاع از مقر و خودحفاظتی «یا قائد شهید»، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهدای والامقام به‌ویژه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان و شهدای پرافتخار کشور، فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت.

وی با اشاره به حضور وزیر ورزش و جوانان، دکتر احمد دنیامالی، در این مراسم اظهار داشت: حضور وزیر بسیجی، انقلابی و یادگار هشت سال دفاع مقدس و همچنین همکاران و بسیجیان جامعه ورزش در این رزمایش را گرامی می‌دارم.

رئیس مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به دستور وزیر ورزش و جوانان در جریان جنگ ۱۲ روزه برای سازماندهی بسیجیان جامعه ورزش در قالب گردان عملیاتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، تصریح کرد: در پی این دستور، آموزش‌های فشرده، کاربردی و عملیاتی با نظارت سازمان بسیج ورزشکاران برگزار شد و امروز مفتخریم آمادگی صددرصدی این گردان را برای حضور قدرتمند در مأموریت‌های دفاع از مقر، پیشگیری و مقابله با هرگونه ناامنی و تهدید و پاسداری از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام کنیم.

اسبقیان افزود: بسیجیان جامعه ورزش با روحیه ایثار و فداکاری و به‌عنوان جان‌فدایان کشور، آمادگی دارند در کنار مردم و در راستای صیانت از امنیت و ارزش‌های انقلاب اسلامی ایفای نقش کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح فلسفه شکل‌گیری بسیج از منظر امام خمینی (ره) پرداخت و گفت: فلسفه تشکیل بسیج از سوی امام راحل، سازماندهی و حضور آگاهانه و داوطلبانه مردم برای دفاع از اسلام و انقلاب، حفظ استقلال کشور، مقابله با تهدیدات دشمنان، پاسداری از ارزش‌های اسلامی و مشارکت در سازندگی و پیشرفت جامعه بود. امام خمینی (ره) همواره بر این باور بودند که قدرت واقعی کشور در ایمان، اتحاد و حضور مردم نهفته است.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به نگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران به بسیج خاطرنشان کرد: امام راحل، بسیج را لشکر مخلص خدا نامیدند و همواره از خلوص و صفای بسیجیان سخن می‌گفتند. ایشان افتخار خود را بسیجی بودن می‌دانستند و از خداوند می‌خواستند که با بسیجیان محشور شوند.

وی با بیان اینکه بسیج در اندیشه رهبر شهید انقلاب نیز فراتر از یک سازمان نظامی است، اظهار داشت: بسیج یک فرهنگ، تفکر و گفتمان مبتنی بر ایمان، اخلاص و مسئولیت‌پذیری در مسیر خدمت به مردم است. رهبر شهید انقلاب، بسیج را ثروتی بزرگ و سرمایه‌ای ارزشمند برای ملت ایران می‌دانستند که با انگیزه‌های الهی، وجدان، غیرت و اعتمادبه‌نفس شکل گرفته است.

اسبقیان ادامه داد: از تأکیدات مهم ایشان، ضرورت استمرار فرهنگ بسیجی در نسل‌های متوالی بود؛ به‌گونه‌ای که هر نسل باید این فرهنگ را کامل‌تر و قدرتمندتر به نسل بعدی منتقل کند. همچنین بسیج به‌عنوان عاملی برای افزایش قدرت ملی و مقابله با تهدیدات نظامی، اقتصادی، علمی و فناورانه مورد توجه قرار داشت.

رئیس مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت برخورداری مسئولان از روحیه بسیجی در انجام وظایف خود گفت: مسئولان کشور باید با ایمان، انگیزه، غیرت، تعهد و احساس مسئولیت، وظایف خود را در قبال مردم و کشور به انجام برسانند.

وی در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، خاطرنشان کرد: در این پیام، بسیج به‌عنوان نهادی مردمی و مکتبی فکری و فرهنگی معرفی شده است که مأموریت آن گردآوردن ایرانیان باانگیزه، امیدوار، فداکار و علاقه‌مند به عزت اسلام و ایران عزیز است. همچنین ایشان با افتخار و تواضع، خود را عضوی کوچک از مجموعه بزرگ بسیج دانسته‌اند.

اسبقیان در تشریح مهم‌ترین اصول و شاخصه‌های فرهنگ بسیجی گفت: خدمت به مردم، مهربانی و احترام، خوش‌اخلاقی، تواضع، خدمت بدون چشم‌داشت، ایثار و فداکاری، مقدم دانستن منافع ملت و کشور بر منافع شخصی، پیروی از مکتب امام حسین (ع)، پایبندی به حق و عدالت و ارزش‌های اسلامی از مهم‌ترین اصول این فرهنگ به شمار می‌روند.

وی افزود: وحدت و انسجام ملی، تقویت اتحاد و همبستگی میان مردم، تحول و پیشرفت و به‌روزرسانی ساختارها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید برای پیشرفت کشور نیز از دیگر مؤلفه‌های مورد تأکید در این رویکرد است.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به دو محور مهم مطرح‌شده در پیام رهبر معظم انقلاب، «هر ایرانی یک بسیجی» و پیروی از مکتب امام حسین (ع) را از آموزه‌های مهم این پیام برشمرد و بر ضرورت توجه به وحدت و همدلی ملی تأکید کرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های وزیر ورزش و جوانان از برنامه‌های مرکز مقاومت بسیج، اظهار داشت: وظیفه خود می‌دانم از دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، به نمایندگی از بسیجیان حاضر در این میدان، به دلیل حمایت‌های ارزشمند و بی‌بدیل ایشان و معاونان وزارتخانه در راستای توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی در جامعه ورزش قدردانی کنم.

اسبقیان همچنین از سردار و همکاران سازمان بسیج ورزشکاران کشور به دلیل همراهی و حمایت از برنامه‌های بسیج در جامعه ورزش تشکر و قدردانی کرد.