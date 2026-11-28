باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه یادگاری اظهار کرد: برودت هوا رفت و آمد به ویژه، افراد ساکن در نقاط دور دست را برای اهدای خون را کاهش داده از این رو همه ساله در فصول سرد سال فراخوان ها برای پیشگیری از کاهش ذخایر خون مورد نیاز بیماران افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه نیاز بیماران به خون امری ثابت و مستمر است، اضافه کرد: مراکز انتقال خون واقع در شهر همدان همه روزه از ساعت هشت صبح تا ۱۸ و در ملایر از هشت صبح تا ۱۳ آماده پذیرش اهدا کنندگان است.

مسوول واحد جذب اداره‌کل انتقال خون همدان ادامه داد: همچنین تیم های سیار سه روز در ماه به شهرستان های نهاوند و تویسرکان، یک روز در ماه به شهرستان های رزن و اسدآباد و مابقی شهرستان ها در صورت اعلام نیاز اعزام می شوند.

یادگاری بیان کرد: ۲۹ هزار و ۹۴۴ واحد خون از ابتدای سال جاری تا پایان آبان در این استان اهدا شده که یک هزار و چهار واحد از خون های اهدا شده مربوط به بانوان است و همچنین چهار هزار و ۵۸۷ واحد از خون های اهدا شده مربوط به اهدا کنندگان بار اولی و مابقی مربوط به اهدا کنندگان باسابقه و مستمر است.

وی با بیان اینکه ۶ هزار و ۶۱۱ واحد خون از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ۱۴۰۵ از همدان به استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و تهران ارسال شده است،افزود: در این مدت زمان میزان تولید پلاکت آفرزیس در همدان به ۳۸۷ واحد رسیده است.

مسوول واحد جذب اداره‌کل انتقال خون همدان بیان کرد: پیرو بخشنامه ابلاغی از سوی وزارت کشور، اهدای خون برای کارکنان دولت، ماموریت ساعتی محاسبه می شود و این مصوبه برای اجرا به استانداری و تمامی ادارات ابلاغ و اطلاع‌رسانی شده است.

یادگاری بیان کرد: برای افزایش جذب اهدا کنندگان خون با شهرداری و اداره کل ورزش و جوانان رایزنی هایی صورت گرفته تا در کنار برگزاری آیین و مراسم ها، بنر اهدای خون نیز نصب شود همچنین حین تجلیل از افراد تاثیر گذار استان، اهدا کنندگان خون نیز تجلیل شوند.