باشگاه خبرنگاران جوان _مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، آخرین وضعیت بیماری‌های تنفسی در استان را تشریح کرد.

دکتر سعید صحبتی اظهار کرد: طی هفته‌های اخیر شاهد افزایش موارد عفونت‌های تنفسی حاد در اکثر استان‌های کشور از جمله کرمان هستیم و براساس آخرین پایش‌های صورت گرفته، بیش از ۳۰ درصد عفونت‌های تنفسی مشکوک از نظر آنفلوآنزا، تستشان مثبت بوده است.

فوت ۲ دانش‌آموز سیرجانی به دلیل آنفلوانزا

وی با اشاره به اینکه آستانه سه برابر حد هشدار بالا را پشت سر گذاشتیم، افزود: این وضعیت در بخش‌های غربی استان به ویژه شهرستان سیرجان بغرنج‌تر است و متاسفانه در هفته اخیر منجر به مرگ ۲ دانش‌آموز شده است.

صحبتی ضمن تسلیت به خانواده این دو دانش آموز، به همه افراد و خانواده‌ها توصیه کرد که رعایت مسائل بهداشتی به ویژه پیشگیری از بروز آنفلوآنزا را جدی بگیرند.

مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: رعایت پروتکل‌های تنفسی، استفاده از ماسک، شست و شوی دست‌ها با آب و صابون و رعایت فاصله مناسب با افراد مشکوک و علامت‌دار، توصیه ماست.

وی افزود: باید کودک بیمار و علامت‌دار دوران بیماری را در منزل طی کند و تا برطرف شدن علائم به مدرسه نرود.

صحبتی همچنین به گروه‌های پرخطر از جمله سالمندان، افراد دارای بیماری زمینه‌ای و خانم‌های باردار توصیه کرد که رعایت موارد بهداشتی را جدی‌تر گرفته و از حضور در اماکن پرجمعیت و سقف‌دار حتی‌المقدور خودداری نموده و استفاده از ماسک را جدی‌تر بگیرند.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز هم واکسن آنفلوآنزا همچنان یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری و در داروخانه‌ها در دسترس است، افراد پرخطر و اولویت‌دار می‌توانند به منظور ایمن‌سازی خود نسبت به آنفلوآنزا اقدام به زدن واکسن کنند.