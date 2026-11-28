باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: وضعیت حضور یا عدم حضور دانشجویان در دانشگاه‌ها، بسته به شرایط خاص هر منطقه و مقطع تحصیلی است که توسط کارگروه‌های مدیریت استانی تعیین می‌شود.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: به طور کلی رویکرد نظام آموزشی بر پایه حضور در کلاس‌های درس است، اما در شرایط استثنایی نظیر آلودگی شدید هوا، ناترازی‌های محیطی یا بارش‌های بی‌سابقه، کارگروه‌های استانی مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد غیرحضوری شدن آموزش را بر عهده دارند.

واحدی با تأکید بر اینکه تصمیمات بر اساس نیازهای مبرم و شرایط جوی یا محیطی هر منطقه اتخاذ می‌شود، ادامه داد: این رویکرد برای پاسخگویی به چالش‌های لحظه‌ای و حفظ سلامت دانش‌آموزان در مناطق تحت تأثیر شرایط خاص تدوین شده است.