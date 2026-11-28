باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۳ ورزشکار عضو تیم والیبال نشسته مراغه شامگاه روز جمعه بر اثر واژگونی ون در محور مواصلاتی محدوده آبیک مصدوم و راهی بیمارستان شدند.



اعضای این تیم پس از شرکت در رقابت‌های قهرمانی کشور به میزبانی استان قم شامگاه جمعه در مسیر بازگشت به شهر مراغه بودند که خودروی ون حامل آنها دچار حادثه شد.



این ورزشکاران در پی وقوع سانحه رانندگی برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان نظرآباد منتقل شدند.



محمد طهماسبی رئیس هیت والیبال نشسته مراغه گفت:از ۱۳ مصدوم این حادثه ۸ نفر از بیمارستان ترخیص شدند.



طهماسبی افزود: ۵ مصدوم این حادثه به علت شکستگی قفسه سینه، آسیب دیدگی کمر، فک و بینی در بیمارستان شهید رجایی قزوین و مدنی کرج بستری هستند.



وی اضافه کرد:رضا محمدزاده، مجتبی رزم پور، صمد لطفی، یوسف نوین، کاظم بهمنی، رضا مطلبی، بهزاد صوفیلر، مسعود منیری شریف به خاطر جراحت و خراش‌های جزیی در حال ترخیص هستند.



وی افزود: صادق فرجی در بیمارستان شهید رجایی قزوین بستری شده، اسماعیل بهجت و رضا رسولی و امیر مداح در بیمارستان شهید مدنی کرج و صادق بلباسی در بیمارستان شریعتی کرج بستری هستند.



امید سهرابی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با حضور در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) نظرآباد وضعیت درمان ۱۳ ورزشکار مصدوم تیم والیبال نشسته مراغه را که در سانحه رانندگی محور آبیک آسیب دیده بودند از نزدیک پیگیری کرد.



سهرابی با حضور در بیمارستان نظرآباد ضمن عیادت از مصدومان از نزدیک در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند درمانی آنان قرار گرفت.



وی همچنین در گفت‌و‌گو با کادر درمان و مسئولان بیمارستان، پیگیر روند مداوای ورزشکاران شد و بر ضرورت ارائه خدمات پزشکی مطلوب و فراهم کردن شرایط لازم برای تسریع در روند درمان مصدومان تاکید کرد.



این حضور با هدف بررسی میدانی وضعیت ورزشکاران آسیب‌دیده و اطمینان از رسیدگی مناسب درمانی به اعضای تیم والیبال نشسته مراغه انجام شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما