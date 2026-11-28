باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داد که ارتش آمریکا اوایل ماه جاری میلادی با استفاده از فناوری مقابله با پهپاد، حدود شش پهپاد را که بر فراز پایگاه هوایی لاکنهیث انگلیس به پرواز درآمده بودند، دفع کرده است.

بر اساس این گزارش، فناوری ضدپهپادی آمریکا در این عملیات با موفقیت به کار گرفته شد، اما نیرو‌های انگلیسی و آمریکایی نتوانستند پهپاد‌ها را بازیابی کنند.

پایگاه هوایی لاکنهیث در انگلیس میزبان نیرو‌های نیروی هوایی آمریکاست.

چندی پیش آژیر‌های هشدار در دو پایگاه هوایی در شرق انگلیس، پس از گزارش‌هایی درباره فعالیت مشکوک پهپاد‌ها به صدا درآمد. نیروی هوایی آمریکا تأیید کرد که به صدا درآمدن آژیر در پایگاه لاکنهیث با شناسایی پهپاد‌های مشکوک و غیرمجاز ارتباط داشته است.

منبع: رویترز