باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کاظمی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: واژگونی سواری پراید در محور نهبندان ـ شوسف به پلیس ۱۱۰ اعلام شد و مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد یک سواری پراید حامل سوخت قاچاق بنزین در این محور واژگون شده و راننده خودرو بر اثر این حادثه جان خود را از دست داده است.

کاظمی بیان کرد: علت این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه، عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده تشخیص داده شده است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست از عجله و شتاب بی‌مورد پرهیز کنند.