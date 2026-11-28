باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - براساس قانون، قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی باید حداکثر تا پایان تیرماه هر سال تعیین و حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب ابلاغ شود؛ با این حال، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، با وجود گذشت حدود ۱۳۰ روز از مهلت قانونی، همچنان در انتظار اعلام و ابلاغ رسمی است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی جدید ۷۳ هزار و ۷۶۰ تومان تعیین شده است، اما تا زمانی که این نرخ به‌صورت رسمی ابلاغ نشود، نمی‌توان آن را قیمت قطعی و مصوب تلقی کرد.

در این میان، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، بنیاد ملی گندمکاران و برخی اعضای شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، نرخ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم را غیرمنطقی می‌دانند و معتقدند تعیین قیمت پایین‌تر از این میزان می‌تواند با اهداف خودکفایی و حمایت از تولید داخلی در تضاد باشد.

افزایش هزینه نهاده‌ها؛ فشار مضاعف بر تولیدکنندگان

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و فشار ناشی از رشد قیمت نهاده‌های کشاورزی بر فعالان این بخش، گفت: افزایش ۴۰۰ درصدی تعرفه‌های برق کشاورزی و افزایش ۸۰۰ درصدی قیمت کودهای فسفاته و پتاسه، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی افزود: توجه به تفاوت‌های قیمتی و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، برای حفظ پایداری تولید در زنجیره ارزش کشاورزی حیاتی است.

عالمی با اشاره به روند افزایش قیمت کودهای کشاورزی اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد قیمت کود اوره در دو مرحله نخست در اردیبهشت‌ماه، ۱۰۰ درصد افزایش یافت و از حدود ۷۰۰ هزار تومان به ۱.۵ میلیون تومان رسید. در ادامه و در ابتدای سال زراعی جدید نیز، با وجود نیاز مبرم به کالاهای استراتژیک، شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها بودیم و قیمت این کود از ۱.۵ میلیون تومان به حدود ۳.۵ میلیون تومان رسید.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: این جهش قیمتی، برخلاف انتظار، با روندهای بازار و ظرفیت‌های تولید داخلی همخوانی ندارد و فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه نوسان قیمت نهاده‌های کشاورزی و تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی، به‌ویژه گندم، باید با درنظرگرفتن شرایط تولید و در زمان مناسب انجام شود، گفت: بدون یک سیاست حمایتی شفاف و قیمت‌گذاری منصفانه که هم تولیدکننده را حفظ کند و هم امنیت غذایی را تضمین کند، مسیر تولید محصولات اساسی کشور با ریسک‌های جدی مواجه خواهد شد.

تعیین قیمت متناسب با هزینه تولید؛ راهکار پایداری کشت گندم

علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، نیز با انتقاد از پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به هزینه‌های تولید، گفت: قیمت تضمینی گندم کمتر از هزینه تولید است و به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران از هزینه‌های واقعی یک مزرعه اطلاع دقیقی ندارند. امسال نرخ خرید تضمینی گندم، فراتر از یک تصمیم اقتصادی، ضربه‌ای سنگین به کشاورزان است؛ در حالی که قیمت‌ها در بازار تحت تأثیر دلار روزانه افزایش می‌یابد، وقتی نوبت به قیمت گندم می‌رسد، انگار زمان متوقف شده است.

وی با اشاره به رشد هزینه‌های عملیاتی و دستمزدها افزود: دستمزدها و هزینه‌های عملیاتی هر روز در حال افزایش است و تعیین نرخ‌های پایین، غیرواقع‌بینانه، غیرمنصفانه، غیرکارشناسی و خلاف قانون، کشاورز را در مسیر ورشکستگی قرار می‌دهد.

ایمانی ادامه داد: اگر حمایت واقعی از تولیدکننده صورت نگیرد و کشاورز حاصل تولید خود را به‌جای سود، بدهی و زیان بداند، در سال‌های آینده شاهد خالی شدن مزارع از کشت محصولات استراتژیک خواهیم بود.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با تأکید بر نقش قیمت‌گذاری منصفانه در حفظ امنیت غذایی کشور اظهار کرد: اگر امنیت غذایی کشور را می‌خواهیم، تا دستمان را پیش بیگانگان دراز نکنیم و استقلال کشور را حفظ کنیم، باید به قیمت واقعی تولید احترام بگذاریم. کشاورزی که سود نمی‌کند، دیگر نمی‌کارد و وقتی کشاورزی نباشد، سفره‌ها خالی خواهد ماند.

در مجموع، تداوم تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، آن هم در شرایطی که فصل کشت آغاز شده و هزینه‌های تولید روند افزایشی دارد، می‌تواند بر تصمیم کشاورزان برای انتخاب محصول، سطح زیرکشت و میزان مصرف نهاده‌های کشاورزی اثرگذار باشد. از این رو، تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم، متناسب با هزینه‌های واقعی تولید و همچنین پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران، از جمله عوامل مؤثر در حفظ انگیزه تولید، پایداری کشت و تأمین امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.