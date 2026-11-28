باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد نظیفی مدیرعامل بورس انرژی ایران از طراحی سازوکار جدیدی، در برنامه رادیو اقتصاد از سرمایه‌گذاری عمومی در حوزه نفت خام و میعانات گازی خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این ابزار مالی، همه شهروندانی که کد سجام دارند و به بازار سرمایه دسترسی دارند، می‌توانند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.

نظیفی، با اشاره به طراحی گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی اظهار کرد: این ابزار با ساختار و معماری جدیدی طراحی شده و می‌تواند زمینه مشارکت گسترده مردم در تأمین مالی بخش انرژی کشور را فراهم کند.

وی با بیان اینکه سازوکار‌های حمایتی و نظارتی برای صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران در این ابزار پیش‌بینی شده است، افزود: بازارگردانی اوراق در آیین‌نامه مربوطه دیده شده و این موضوع به افزایش نقدشوندگی گواهی‌های سپرده کمک می‌کند؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران بتوانند در صورت نیاز، اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند.

مدیرعامل بورس انرژی ایران ادامه داد: معاملات این گواهی‌ها مانند سایر اوراق بهادار در بورس انرژی و به روش حراج پیوسته انجام می‌شود و قیمت آن بر اساس معاملات و حجم عرضه و تقاضا در بازار تعیین خواهد شد.

نظیفی با اشاره به امکان بهره‌مندی سرمایه‌گذاران از تغییرات قیمت جهانی نفت گفت: این گواهی‌ها با توجه به قیمت‌های جهانی نفت و سازوکار کشف قیمت بر مبنای ارز، می‌توانند گزینه‌ای برای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری مردم و حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر نوسانات ریال باشند.

وی درباره محل مصرف منابع حاصل از انتشار این اوراق نیز تصریح کرد: منابع حاصل از صدور گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی توسط شرکت ملی نفت ایران، برای توسعه میادین نفتی، طرح‌های بالادستی و پروژه‌های پالایشی و حوزه‌های مرتبط اختصاص خواهد یافت.

مدیرعامل بورس انرژی ایران همچنین گفت: بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران، امکان تخصیص این اوراق در ازای مطالبات دستگاه‌ها و پیمانکاران دولتی نیز پیش‌بینی شده است؛ موضوعی که می‌تواند به تأمین سرمایه در گردش و توسعه فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه اکتشاف و تولید نفت کمک کند.

نظیفی با اشاره به ظرفیت‌های صنعت نفت کشور برای جذب سرمایه افزود: با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌های چند دهه گذشته، فعالیت‌های بالادستی و پالایشی کشور همچنان توسعه یافته و مصرف حامل‌های انرژی نیز افزایش داشته است؛ از این رو، فراهم شدن امکان مشارکت مردم در این بخش می‌تواند به تقویت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کمک کند.

وی در پایان تأکید کرد: بورس انرژی و بازار سرمایه بستری امن برای مشارکت عمومی در تولید و تشکیل سرمایه کشور فراهم می‌کنند و امید می‌رود این ابزار جدید، زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در حوزه نفت خام و میعانات گازی را فراهم سازد.