باشگاه خبرنگاران جوان - طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های مشعل در مناطق عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون با هدف جمع‌آوری و شیرین‌سازی گاز‌های مشعل، جلوگیری از هدررفت منابع هیدروکربوری، بازگرداندن گاز‌های همراه به چرخه مصرف و کاهش گازسوزی در مناطق عملیاتی نفت‌خیز جنوب اجرا شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده مجموع ظرفیت جمع‌آوری و فرآورش گاز در مجموعه این طرح‌ها به روزانه ۳۰ میلیون فوت‌مکعب می‌رسد که معادل مصرف روزانه گاز ۵۰ هزار خانوار در فصل سرد سال است.

مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این پروژه‌ها ۴۶ میلیون دلار و درآمد سالانه حاصل از اجرای آنها معادل ۲۲ میلیون دلار برآورد شده است که سهمی معادل ۶ میلیون دلار در سال برای شرکت ملی نفت ایران به همراه خواهد داشت.

همچنین اجرای این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۱۴۰ نفر از جوانان بومی را فراهم کرده و از مهم‌ترین دستاورد‌های زیست‌محیطی آن می‌توان به خاموشی چهار مشعل بلند در حوزه عملیاتی مارون اشاره کرد.

چهار پروژه در حوزه عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون تعریف شده است که نخستین پروژه، مرحله دوم جمع‌آوری گاز‌های شیرین‌سازی آسماری مارون ۳ با ظرفیت جمع‌آوری و فشارافزایی روزانه ۱۵ میلیون فوت‌مکعب است.

دومین پروژه، مرحله دوم توسعه و افزایش ظرفیت شیرین‌سازی آسماری مارون ۳ با ظرفیت هدف‌گذاری‌شده روزانه سه میلیون فوت‌مکعب است.

سومین پروژه نیز به مرحله دوم توسعه و افزایش ظرفیت شیرین‌سازی آسماری مارون ۵ اختصاص دارد که ظرفیت آن روزانه چهار میلیون فوت‌مکعب اعلام شده است.

چهارمین پروژه، جمع‌آوری گاز‌های کم‌فشار بنگستان در مارون ۳ است که ظرفیت جمع‌آوری و فشارافزایی آن به روزانه هشت میلیون فوت‌مکعب می‌رسد.

اجرای این چهار پروژه بر عهده شرکت مهندسی و ساختمان مناطق نفت‌خیز جنوب (طرح‌های گاز) بوده و گروه هیربد نیرو و شرکت پالایش گاز سروستان به‌عنوان پیمانکار پروژه‌ها فعالیت داشته است.

هدف اصلی از اجرای این طرح‌ها، جلوگیری از هدررفت گاز‌های همراه نفت، کاهش گازسوزی، صیانت از منابع هیدروکربوری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولید و فرآورش گاز در مناطق عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون است.

مدیرعامل گروه هیربد نیرو با اشاره به رویکرد فناورانه و توانمندی‌های داخلی به‌کارگرفته‌شده در اجرای پروژه اظهار کرد: تجهیزات و فرآیند‌های این پروژه با همکاری شرکت‌های تانسو، هیرکان و آریا اروند طراحی و بومی‌سازی شده و در قالب زیست‌بوم فلر، زمینه کاهش وابستگی به خارج از کشور را فراهم کرده است.

مهام مومنی با تاکید بر ضرورت استفاده بهینه از منابع انرژی و نقش پروژه‌های بازیافت گاز‌های مشعل در حل ناترازی انرژی افزود: یکی از اهداف مهم این طرح، تبدیل هر مولکول گازی که پیش از این سوزانده می‌شد، به خوراکی پایدار برای شبکه سراسری است.

وی ادامه داد: این اقدامات در کنار تقویت امنیت انرژی، زمینه‌ساز تحقق آینده‌ای سبز برای ایران خواهد بود؛ آینده‌ای که در آن صنعت نه مخل سلامت مردم، بلکه تضمین‌کننده هوای پاک باشد.

مومنی در ادامه با اشاره به چشم‌انداز توسعه طرح‌های حذف فلرینگ در کشور خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم الگوی حذف فلرینگ از یک پروژه آزمایشی به یک جنبش ملی تبدیل شود و خاورمیانه بداند که ایران نه‌تنها توانایی حذف فلر را دارد بلکه در این حوزه حرف اول را می‌زند.

همکاری تخصصی شرکت‌های فناور در اجرای پروژه‌های مارون

پروژه‌های مارون حاصل همکاری یکپارچه اکوسیستم گروه ویرا و مشارکت مجموعه‌ای از شرکت‌های تخصصی و فناورانه است.

در این ساختار، هلدینگ هیربد نیرو مسئولیت توسعه، مهندسی و اجرای پروژه را بر عهده داشته و سه شرکت فناورانه تانسو، هیرکان و آریا اروند در قالب زیست‌بوم فلر، به‌عنوان بازو‌های تخصصی طراحی و تأمین فناوری فعالیت کرده‌اند.

شرکت پالایش گاز سروستان نیز به‌عنوان مدیر طرح‌های فلر گروه ویرا در اجرای این پروژه‌ها مشارکت داشته است.

همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌های گروه ویرا و ایفای نقش‌های تخصصی از سوی هر یک از اجزای این زنجیره، زمینه تکمیل ابعاد فنی و اجرایی طرح را فراهم کرده و به بهره‌برداری از یکی از مدرن‌ترین واحد‌های بازیافت گاز‌های مشعل کشور انجامیده است.

بهره‌برداری از پروژه‌های مارون را می‌توان گامی مهم در مسیر توسعه فناوری‌های بومی، کاهش فلرینگ، صیانت از محیط زیست و تبدیل گاز‌های مشعل از یک تهدید زیست‌محیطی به فرصتی اقتصادی و راهبردی برای کشور دانست.

براساس این گزارش، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران با ۴۵ میدان و ۶۵ مخزن هیدروکربوری بزرگ و کوچک، در گستره‌ای افزون بر ۷۰ هزار کیلومتر مربع از استان بوشهر تا شمال خوزستان، حدود ۸۰ درصد نفت خام و ۱۶ درصد گاز کشور را تولید می‌کند.

در این قلمرو وسیع نفتی، میدان‌های بزرگی همچون اهواز، گچساران، مارون، آغاجاری، کرنج، پارسی و بی‌بی‌حکیمه قرار دارند.