باشگاه خبرنگاران جوان- تیم فوتبال استقلال امروز در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران، در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان صنعت نفت آبادان خواهد بود. آبی‌پوشان پایتخت در این مسابقه به دنبال کسب سه امتیاز هستند تا بتوانند شرایط خود را در جدول رقابت‌ها بهبود ببخشند.



ساعت و زمان بازی استقلال و صنعت نفت



این مسابقه امروز شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود. آبی‌پوشان با هدایت سهراب بختیاری‌زاده مقابل نماینده آبادان قرار می‌گیرند.



ترکیب احتمالی استقلال مقابل صنعت نفت آبادان



پیش‌بینی می‌شود بختیاری‌زاده تیمش را با آرایش ۳-۴-۳ به میدان بفرستد.



بر این اساس، حبیب فرعباسی درون دروازه قرار می‌گیرد و رستم آشورماتوف، روزبه چشمی و سامان فلاح خط دفاعی استقلال را تشکیل می‌دهند.



در خط میانی نیز حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، جلال‌الدین ماشاریپوف و صالح حردانی به میدان خواهند رفت. اسماعیل قلی‌زاده، سعید سحرخیزان و محمدحسین اسلامی نیز گزینه‌های احتمالی حضور در خط حمله هستند.



ترکیب احتمالی استقلال:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، روزبه چشمی، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، جلال‌الدین ماشاریپوف، صالح حردانی، اسماعیل قلی‌زاده، سعید سحرخیزان و محمدحسین اسلامی.



برنامه سایر دیدارهای امروز لیگ برتر



در دیگر مسابقات امروز، تراکتور از ساعت ۱۵:۱۵ به مصاف ذوب‌آهن می‌رود و سپاهان نیز از ساعت ۱۷:۳۰ مقابل نساجی مازندران قرار خواهد گرفت.





