باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - احمد قنادی کارشناس اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، در برنامه رادیو اقتصاد از اصلاح و تکمیل عناوین تراکنش‌های بانکی با هدف افزایش شفافیت و تسهیل خدمات بانکی خبر داد و گفت: در سازوکار جدید، ثبت برخی تراکنش‌های روزمره و خرد، از جمله خرید‌های غیرحضوری، اختیاری است.

او با اشاره به اجرای ضوابط شفافیت تراکنش‌های بانکی از سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: پس از چند سال اجرای این مقررات و دریافت بازخورد‌های شبکه بانکی و مشتریان، تلاش شده است برخی چالش‌ها برطرف و عناوین تراکنش‌ها دقیق‌تر و کاربردی‌تر شود.

وی افزود: در گذشته، برای برخی پرداخت‌های روزمره اشخاص، مانند انتقال وجه به همسر و فرزندان یا پرداخت هزینه‌های مربوط به اجاره مسکن، عناوین مشخص و دقیقی وجود نداشت که در سازوکار جدید، این موارد نیز مورد توجه قرار گرفته است.

قنادی با اشاره به افزایش تعداد عناوین تراکنش‌ها به ۴۱ عنوان تصریح کرد: برای جلوگیری از سردرگمی مشتریان و صرف زمان اضافی هنگام انجام عملیات بانکی، ثبت عنوان برای تراکنش‌های خرید و برخی تراکنش‌های غیرحضوری که از طریق همراه‌بانک و موبایل‌بانک انجام می‌شود، اختیاری در نظر گرفته شده است.

این کارشناس بانک مرکزی ادامه داد: تمرکز اصلی در این طرح بر تراکنش‌های بااهمیت و مبالغ بالاست؛ چراکه این تراکنش‌ها نقش مؤثرتری در ترسیم جریان پول در کشور و تهیه گزارش‌های مالی دارند و می‌توانند اطلاعات دقیق‌تری درباره گردش منابع در حوزه‌های مختلف اقتصادی ارائه دهند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت هماهنگی اقدامات مختلف برای تحقق شفافیت اقتصادی گفت: ساماندهی ثبت اسناد، معاملات خودرو و املاک و همچنین شفافیت تراکنش‌های بانکی، حلقه‌های مکمل یک زنجیره هستند که در کنار یکدیگر می‌توانند به شناسایی دقیق‌تر جریان‌های مالی و اقتصادی کمک کنند.

قنادی با اشاره به حرکت بانک مرکزی به سمت هوشمندسازی کنترل‌های بانکی خاطرنشان کرد: در رویکرد جدید تلاش می‌شود به جای اتکای گسترده به ارائه مستندات از سوی مشتریان، از سازوکار‌های سیستمی برای بررسی مقصد تراکنش‌ها استفاده شود.

وی توضیح داد: برای نمونه، در صورتی که عنوان تراکنش سرمایه‌گذاری انتخاب شود، مقصد وجه باید یک نهاد مالی مجاز باشد و اگر پرداخت با عنوان حق بیمه انجام می‌شود، مقصد آن باید شرکت بیمه باشد. این روش علاوه بر افزایش دقت و قابلیت اطمینان کنترل‌ها، می‌تواند از مراجعه و ارائه مدارک اضافی توسط مردم جلوگیری کند.

کارشناس اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: حرکت به سمت احراز سیستمی و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی در حوزه معاملات و دارایی‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت بیشتر در نظام پولی و بانکی و کاهش مشکلات مردم در انجام تراکنش‌ها باشد.