باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه نیویورک‌پست به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد ترامپ از ایجاد رقابت میان اعضای تیم خود لذت می‌برد و احتمالاً تا آخرین فرصت از حمایت رسمی از هر یک از نامزد‌های احتمالی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ خودداری خواهد کرد.

به نوشته این روزنامه، ترامپ با این رویکرد می‌خواهد نفوذ خود بر حزب جمهوری‌خواه را حفظ کند و پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش به چهره‌ای کم‌نفوذ تبدیل نشود.

ترامپ در گفت‌و‌گو با نیویورک‌پست گفته است که گروهی از افراد در حزب جمهوری‌خواه می‌توانند نامزد انتخابات شوند. او پیش‌تر احتمال نامزدی جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا را مطرح کرده بود.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نامزدی پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در انتخابات ۲۰۲۸ نیز گفت که او عملکرد خوبی دارد. پیش‌تر برخی رسانه‌های آمریکایی از بررسی احتمال نامزدی هگست خبر داده بودند، اما وی این گزارش‌ها را رد کرد.

منبع: خبرگزاری تاس