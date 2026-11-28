باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - محمدرضا اکبری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان درنشست خبری با اصحاب رسانه ، با تأکید بر نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به تصویر عمومی کشور‌ها اظهار کرد: بخش مهمی از شناخت افکار عمومی جهان نسبت به شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور‌ها از مسیر رسانه‌ها شکل می‌گیرد و از این منظر، رسانه‌ها در معرفی واقعیت‌های جامعه و بازنمایی ظرفیت‌های تمدنی ایران مسئولیتی مهم بر عهده دارند.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در برنامه‌های فرهنگی همدان افزود: آنچه در این استان مشاهده شد، جلوه‌ای از نشاط اجتماعی، مشارکت خانواده‌ها و استقبال شهروندان از رویداد‌های فرهنگی بود؛ ظرفیتی که در کنار آثار تاریخی و جاذبه‌های گردشگری همدان باید به‌درستی در رسانه‌های ملی و بین‌المللی منعکس شود.

اکبری با اشاره به برخی روایت‌های رسانه‌ای درباره شرایط امنیتی ایران تصریح کرد: حضور مردم از نقاط مختلف کشور در برنامه‌های فرهنگی و مشاهده جریان عادی و پویای زندگی اجتماعی، می‌تواند تصویری واقعی‌تر از جامعه ایران و ظرفیت‌های فرهنگی آن ارائه دهد.

وی همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی همدان خاطرنشان کرد: همدان و هگمتانه از خاستگاه‌های مهم تاریخ، تمدن و حکمت ایران به شمار می‌روند و معرفی این میراث ارزشمند، بخشی از مسئولیت فرهنگی کشور در شناساندن هویت تاریخی ایران به جهانیان است. انتقادها، پیشنهاد‌ها و بیان کاستی‌ها از سوی افرادی که به همدان سفر می‌کنند، فرصت ارزشمندی برای شناسایی نقاط ضعف و بهبود کیفیت خدمات گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی است.

اکبری در ادامه با قدردانی از برگزارکنندگان رویداد «برگ‌ریزان پاییزی» و مجموعه شهرداری همدان، به تلاش چندماهه عوامل اجرایی اشاره کرد و خواستار استمرار همکاری رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و فعالان گردشگری برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان شد.

«برگ‌ریزان حکمت» از جشن یک‌روزه تا رویدادی ۱۰ روزه

محمود رجبی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان نیز از گسترش برنامه‌های جشن مردمی «برگ‌ریزان حکمت» خبر داد و گفت: این رویداد که در دوره‌های گذشته به‌صورت یک‌روزه برگزار می‌شد، امسال در قالب برنامه‌ای ۱۰ روزه توسعه یافته و با رویداد‌های تخصصی و جشنواره ملی خوراک ایران همراه شده است. طی سال‌های اخیر تلاش شده است با اجرای برنامه‌های فرهنگی در فصل پاییز، ظرفیت‌های گردشگری همدان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و زمینه حضور و مشارکت شهروندان و گردشگران در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی فراهم شود.

وی افزود: نخستین دوره این جشن هم‌زمان با مطرح شدن موضوع ثبت جهانی آثار تاریخی همدان و با محوریت مجموعه ارزشمند هگمتانه برگزار شد. در همین راستا، محدوده پیاده‌راه اکباتان و مسیر منتهی به این مجموعه تاریخی به محل اجرای برنامه‌های فرهنگی تبدیل شد که با استقبال شهروندان همراه بود.

رجبی استقبال مردم از دوره نخست را زمینه‌ساز تداوم این رویداد دانست و بیان کرد: در سال جاری تلاش شد با افزایش دامنه برنامه‌ها، این جشن از قالب محدود یک‌روزه خارج شود و در یک بازه زمانی ۱۰ روزه، بخش‌های متنوع‌تری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر را پوشش دهد. پس از برگزاری جشن «برگ‌ریزان حکمت»، رویداد تخصصی بازی و سرگرمی در نمایشگاه بین‌المللی همدان برگزار می‌شود و در ادامه نیز جشنواره ملی خوراک ایران به میزبانی همدان برگزار خواهد شد.

وی این برنامه‌ها را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های فرهنگی و گردشگری شهر دانست و بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و فعالان این حوزه برای تبدیل رویداد‌های فرهنگی به بستری برای معرفی گسترده‌تر همدان تأکید کرد.

ثبت بیش از ۲۰۰ هزار نفرشب اقامت؛ برنامه‌ریزی برای برندسازی گردشگری همدان

علی خاکسار معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان نیز با اشاره به برنامه‌های جدید این حوزه گفت: تدوین برنامه جامع برندسازی گردشگری، تقویت دیپلماسی استانی و توسعه بازار گردشگران خارجی از جمله محور‌هایی است که برای ارتقای جایگاه همدان در بازار گردشگری دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه همدان از مقاصد شناخته‌شده گردشگری داخلی است، اظهار کرد: تنوع جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی موجب شده است این استان در طول سال پذیرای شمار زیادی از مسافران و گردشگران از نقاط مختلف کشور باشد.

خاکسار از ثبت بیش از ۲۰۰ هزار نفرشب اقامت طی هشت ماه گذشته خبر داد و افزود: در این مدت ۱۴ هزار و ۸۵۰ نفر در مراکز اقامتی استان پذیرش شده‌اند.همچنین طی این بازه زمانی، ۳۳ میلیون و ۶۶۰ هزار بازدید از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و انسان‌ساخت همدان به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به تأثیر شرایط خاص کشور بر جریان سفر‌ها تصریح کرد: میزان بازدید‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته، اما حجم بازدید‌های ثبت‌شده همچنان بیانگر ظرفیت و جایگاه همدان در صنعت گردشگری کشور است.

معاون گردشگری استان، برندسازی را یکی از برنامه‌های محوری این بخش عنوان کرد و گفت: در همین راستا شورای سیاست‌گذاری برندسازی تشکیل شده و در روز‌های آینده فرایند معرفی و اجرای برند گردشگری همدان آغاز می‌شود تا فعالان و مجموعه‌های مرتبط بتوانند در قالب یک چارچوب هماهنگ، ظرفیت‌های استان را معرفی کنند.

وی به‌روزرسانی و تدوین برند‌های گردشگری استان را نیز از دیگر برنامه‌های در دست اقدام دانست و افزود: این اقدام می‌تواند به معرفی هدفمندتر جاذبه‌ها و توانمندی‌های متنوع همدان در بازار‌های گردشگری کمک کند.

بیش از ۱۰۰ رویداد گردشگری در تقویم سالانه همدان

خاکسار با اشاره به ظرفیت رویدادمحور گردشگری استان اظهار کرد: همدان در طول سال میزبان بیش از ۱۰۰ رویداد است و تلاش می‌کنیم از این ظرفیت در کنار دیپلماسی استانی برای افزایش سفر‌ها و رونق گردشگری داخلی استفاده کنیم.

وی افزود: گسترش تفاهم‌نامه‌ها با استان‌های همجوار و ایجاد ارتباط با استان‌های پرجمعیت کشور، از جمله برنامه‌هایی است که با هدف تقویت سفر‌های بین‌استانی و افزایش سهم همدان از گردشگری داخلی دنبال می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی همدان از احیای تور‌های آشناسازی برای معرفی جاذبه‌های استان خبر داد و گفت: این تور‌ها که پیش‌تر با حضور فعالان گردشگری و تورگردانان داخلی و خارجی برگزار می‌شد، مدتی متوقف مانده بود، اما در دو ماه گذشته نخستین دوره پس از این وقفه اجرا شد. در این برنامه بیش از ۵۰ نفر از فعالان حوزه تولید محتوا حضور داشتند و محتوای تولیدشده از سوی آنان می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های همدان و گسترش بازار گردشگری استان نقش مؤثری ایفا کند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای جذب گردشگران خارجی بیان کرد: میزبانی از تورگردانان بزرگ بین‌المللی و آشنایی نزدیک آنان با جاذبه‌های گردشگری همدان در دستور کار قرار دارد. همچنین برگزاری تور آشناسازی با محوریت بازار گردشگری عراق و اقلیم مرکزی نیز پیگیری می‌شود.

خاکسار در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه گردشگری کودک و نوجوان اشاره کرد و گفت: این بخش از گردشگری طی یک دهه گذشته مورد توجه استان قرار گرفته و جشنواره مرتبط با آن نیز در یازدهمین دوره خود برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری جشنواره زمستانی همدان در دی‌ماه خبر داد و افزود: این رویداد با هدف معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری استان در فصل سرد سال برگزار می‌شود و می‌تواند زمینه توجه بیشتر گردشگران به همدان در ماه‌های زمستان را فراهم کند.

۱۲۹۰ اثر تاریخی ثبت‌شده؛ پشتوانه تمدنی همدان برای حضور در عرصه جهانی

حمیدرضا حیدری معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان نیز با تشریح اقدامات حفاظتی، پژوهشی و مرمتی گفت: از حدود ۲ هزار اثر تاریخی و فرهنگی شناسایی‌شده در استان، تاکنون یک‌هزار و ۲۹۰ اثر در فهرست آثار ملی و جهانی به ثبت رسیده‌اند. این استان از نظر تنوع و گستردگی آثار تاریخی و فرهنگی از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است و برنامه‌های مختلفی برای حفاظت، مرمت، احیا و معرفی این آثار در حال اجراست.

وی ثبت جهانی هگمتانه در سال ۱۴۰۳ را یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های سال‌های اخیر در حوزه میراث فرهنگی استان دانست و افزود: گنبد علویان نیز در فهرست میراث جهان اسلام به ثبت رسیده و سایر آثار ارزشمند تاریخی همدان نیز در مسیر شناسایی، حفاظت و معرفی قرار دارند.

حیدری با تأکید بر ضرورت حفاظت از عرصه و حریم آثار تاریخی تصریح کرد: تاکنون برای حدود ۱۷۰ اثر، حریم مصوب تعیین شده و برنامه‌ریزی برای تعیین و ثبت حریم سایر آثار ملی استان نیز ادامه دارد.

معاون میراث فرهنگی استان همدان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش باستان‌شناسی و مرمت اظهار کرد: در جریان بررسی‌های باستان‌شناسی تاکنون ۷۱۰ محوطه و اثر در استان شناسایی شده و در بخش حفاظت و مرمت نیز ۵۳۶ بنای تاریخی مورد مداخله مرمتی قرار گرفته‌اند.

وی ساماندهی، مستندسازی و تهیه شناسنامه برای آثار تاریخی و اشیای فرهنگی را از دیگر اقدامات این حوزه برشمرد و گفت: این برنامه‌ها با هدف حفاظت اصولی از میراث فرهنگی و فراهم کردن بستر مناسب برای معرفی و بهره‌برداری علمی از این سرمایه‌ها دنبال می‌شوند.

حیدری با تشریح وضعیت پایگاه‌های میراث فرهنگی استان گفت: همدان دارای چهار پایگاه ملی و دو پایگاه جهانی است که از جمله آنها می‌توان به پایگاه جهانی هگمتانه و پایگاه کاروانسرا‌های ثبت جهانی اشاره کرد. پایگاه‌های ملی نوشیجان، پری، دستکندها، بافت تاریخی شهر همدان و مجموعه روستا‌های تاریخی نیز در چارچوب برنامه‌های حفاظتی و پژوهشی میراث فرهنگی استان فعالیت دارند.

موزه منطقه‌ای همدان در مسیر تکمیل؛ پرونده‌های جدید در دستور کار ثبت جهانی

معاون میراث فرهنگی استان، دریافت سند تک‌برگ برای محوطه جهانی هگمتانه را از اقدامات مهم سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: این دستاورد با همکاری مجموعه مدیران و کارشناسان مرتبط محقق شده است. تکمیل فاز نهایی موزه منطقه‌ای همدان و مخزن امن این مجموعه را از دیگر اولویت‌های این بخش است،تهیه پرونده ثبت جهانی سراپای استان نیز در دستور کار قرار دارد و این پرونده به‌عنوان نامزد در چرخه بررسی و پیگیری ثبت جهانی قرار گرفته است.

حیدری همچنین به ساماندهی اشیای تاریخی، ثبت مکان‌رویداد‌های مرتبط با دفاع مقدس، انجام کاوش‌های باستان‌شناسی و برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی اشاره کرد و این اقدامات را بخشی از برنامه‌های استان برای تقویت زیرساخت‌های پژوهشی و معرفی میراث فرهنگی دانست.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد پیوند میان حفاظت از بنا‌های تاریخی و توسعه اقتصادی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه و احیای بنا‌های تاریخی و مشارکت مالکان خصوصی در مرمت و احیای آثار، می‌تواند ضمن حفظ هویت تاریخی بناها، زمینه تبدیل آنها به فضا‌ها و زیرساخت‌های گردشگری را فراهم کند.

تهیه مطالعات ساماندهی خیابان باباطاهر و صدور مجوز‌های موردنیاز برای راه‌اندازی موزه‌ها از دیگر محور‌هایی بود که حیدری به آن اشاره کرد.

وی همچنین کسب رتبه نخست استان در پاسخگویی به استعلامات در پنجره واحد زمین را از دستاورد‌های اداری مجموعه میراث فرهنگی همدان برشمرد و تأکید کرد: حفاظت از آثار، مرمت و احیای بناها، توسعه موزه‌ها و معرفی پیشینه تمدنی استان، مهم‌ترین محور‌های فعالیت این مجموعه برای صیانت از میراث تاریخی و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

۳۶ پروژه گردشگری در حال ساخت؛ پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بیش از چهار همت

علیرضا قاسمی معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان نیز از شناسایی ۴۰ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۶ پروژه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده بیش از چهار همت در استان در حال احداث است که با بهره‌برداری از آنها زمینه اشتغال حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های استان برای توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: مناطق نمونه گردشگری که بخشی از آنها در سال‌های گذشته دارای محدوده مشخص بودند، با پیگیری‌های انجام‌شده در حال تکمیل فرایند تعیین محدوده هستند تا امکان معرفی و واگذاری فرصت‌های مناسب به سرمایه‌گذاران فراهم شود. ۲۱ روستای هدف گردشگری را از دیگر ظرفیت‌های استان است،ین روستا‌ها از جاذبه‌های متنوع تاریخی و طبیعی برخوردارند و معرفی توانمندی‌های آنها می‌تواند زمینه حضور سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت‌های گردشگری در مناطق روستایی را فراهم کند.

قاسمی با اشاره به جزئیات طرح‌های در حال اجرا بیان کرد: از مجموع ۳۶ پروژه گردشگری استان، هفت پروژه به احداث هتل‌هایی در سطوح یک تا پنج ستاره اختصاص دارد. مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها بیش از چهار همت است و اشتغال‌زایی حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر را به همراه خواهد داشت.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث فرهنگی همدان ابراز امیدواری کرد با تداوم روند صدور مجوز‌های تأسیسات گردشگری، ظرفیت اقامتی استان طی سال‌های آینده حدود ۷۰۰ تخت افزایش یابد.

رشد ۲۰ درصدی صدور موافقت‌های اصولی گردشگری

قاسمی با اشاره به روند صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: طی هفت ماه گذشته ۴۲ مورد موافقت اصولی در حوزه گردشگری صادر شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای احیای بنا‌های تاریخی را نیز از سیاست‌های مورد توجه این معاونت دانست و افزود: با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری و معرفی فرصت‌های بهره‌برداری از بنا‌های تاریخی در قالب کاربری‌های متنوع گردشگری، به دنبال افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران در حفظ و احیای این آثار هستیم.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث فرهنگی استان همدان درباره تسهیلات تکلیفی نیز گفت: در پیگیری‌های انجام‌شده، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات معرفی و جذب شده و طرح‌های مرتبط در حال بررسی است و پرونده‌های متقاضیان نیز در بانک‌ها پیگیری می‌شود.

وی در پایان با اشاره به راه‌اندازی سامانه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری خاطرنشان کرد: شناسایی ۴۰ فرصت سرمایه‌گذاری و فراهم کردن دسترسی علاقه‌مندان به اطلاعات طرح‌ها از طریق این سامانه، با هدف تسهیل فرایند جذب سرمایه و تبدیل همدان به یکی از مقاصد جذاب سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری انجام شده است.



