باشگاه خبرنگاران جوان - آیین بهره‌برداری از طرح احداث خط لوله ۶۱ کیلومتری جمع‌آوری و ارسال گازهای مشعل منطقه عملیاتی دارخوین به پالایشگاه گاز هویزه خلیج‌فارس، شنبه ۷ آذر با حضور ویدئوکنفرانسی دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و حمید بورد، سرپرست وزارت نفت برگزار شد؛ پروژه‌ای که با اجرای ۶۱ کیلومتر خط لوله طی ۱۸ ماه، زمینه انتقال روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون فوت مکعب گاز و بازگشت بخشی از منابع ارزشمند انرژی کشور به چرخه تولید و ارزش‌آفرینی را فراهم می‌کند.

افزایش بهره‌وری از منابع هیدروکربوری، صیانت از سرمایه‌های ملی و کاهش اتلاف انرژی، از اولویت‌های راهبردی شرکت ملی نفت ایران به شمار می‌رود. در همین راستا، شرکت نفت و گاز اروندان، از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران، با اجرای این طرح راهبردی در استان خوزستان و در تأسیسات منطقه عملیاتی دارخوین، گام مهمی در مسیر جمع‌آوری گازهای همراه و جلوگیری از سوزاندن منابع ارزشمند انرژی برداشته است.

این طرح شامل احداث ۶۱ کیلومتر خط لوله انتقال گاز طی ۱۸ ماه است که با هدف انتقال گازهای مشعل منطقه عملیاتی دارخوین به پالایشگاه گاز هویزه خلیج‌فارس اجرا شده و اکنون به بهره‌برداری رسیده است.

عبور خط لوله از مسیرهای دشواری همچون راه‌آهن اهواز ـ خرمشهر، جاده‌ها، پل‌ها و رودخانه‌ها، مستلزم انجام طراحی‌های تخصصی و رعایت دقیق الزامات فنی، ایمنی و زیست‌محیطی بود.

همچنین تداوم عملیات اجرایی در شرایط دشوار جنگی، جلوه‌ای از توان مهندسی و تعهد متخصصان ایرانی را به نمایش گذاشت.

این دستاورد مهم صنعت نفت در دولت چهاردهم، حاصل همکاری و هم‌افزایی شرکت نفت و گاز اروندان، پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس به‌عنوان سرمایه‌گذار و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به‌عنوان پیمانکار اجرایی است.

افزایش ظرفیت انتقال گاز در مراحل بعدی

با بهره‌برداری از این طرح، در مرحله نخست روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به پالایشگاه هویزه خلیج فارس منتقل می‌شود و ظرفیت انتقال در مراحل بعدی افزایش خواهد یافت.

این اقدام، ضمن کاهش و حذف گازسوزی مشعل‌های دارخوین، زمینه فرآورش گازهای همراه و استحصال محصولاتی همچون اتان، پروپان، بوتان و میعانات گازی را فراهم می‌کند؛ محصولاتی ارزشمند که در تأمین خوراک صنایع پالایشی و پتروشیمی و توسعه زنجیره ارزش انرژی کشور نقش مؤثری دارند.

کاهش آلایندگی ناشی از سوزاندن گازهای همراه، از دیگر دستاوردهای این طرح در مسیر حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار استان خوزستان است. با اجرای این طرح، بخشی از منابع ارزشمند انرژی کشور که پیش از این در مشعل‌ها می‌سوخت، به چرخه تولید، فرآورش و ارزش‌آفرینی بازمی‌گردد.

این طرح را می‌توان نمادی از توان مهندسی متخصصان ایرانی و هم‌افزایی مجموعه‌های صنعت نفت در مسیر صیانت از ثروت ملی، تقویت امنیت انرژی و توسعه پایدار کشور دانست؛ دستاوردی که علاوه بر جلوگیری از اتلاف منابع هیدروکربوری، زمینه بهره‌برداری اقتصادی بیشتر از گازهای همراه و تقویت زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز را فراهم می‌کند.