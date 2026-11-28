باشگاه خبرنگاران جوان - مجید طاهری امروز شنبه هفتم آذر در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت آماده‌سازی آرامستان جدید گرگان اظهار کرد: آرامستان فعلی شهر گرگان در محدوده آستان مقدس امامزاده عبدالله و در زمینی به مساحت حدود چهار هکتار، چندین دهه است که به شهروندان خدمات ارائه می‌کند.

وی افزود: این آرامستان در زمان جانمایی، با توجه به موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در خارج از محدوده شهر، مکان مناسبی برای ارائه خدمات بود، اما طی سال‌های اخیر ظرفیت آن تکمیل شده و شرایط موجود دیگر پاسخگوی نیاز شهروندان نیست.

شهردار گرگان با اشاره به ضرورت فراهم کردن فضایی مناسب و در شأن شهروندان برای تدفین اموات گفت: با توجه به تکمیل ظرفیت آرامستان فعلی و ضرورت رعایت شأن و جایگاه اموات و خانواده‌های آنان، شهرداری از سال‌های گذشته زمینی به مساحت حدود ۹ هکتار را برای احداث آرامستان جدید تملک کرده است.

وی ادامه داد: پس از طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم از کارگروه امور زیربنایی و سایر مراجع ذی‌صلاح، در دوره اخیر مدیریت شهری عملیات آماده‌سازی این مجموعه در دستور کار قرار گرفت و اکنون بخشی از آن به مرحله آمادگی برای ارائه خدمات رسیده است.

طاهری با بیان اینکه آرامستان جدید در محور گرگان به سمت آق‌قلا جانمایی شده است، گفت: در فاز نخست، از مجموع ۹ هکتار زمین پیش‌بینی‌شده، حدود دو هکتار آماده‌سازی شده و در این محدوده بیش از دوهزار قبر طبقاتی طراحی و جانمایی شده است.

وی با اشاره به اخذ مجوزهای قانونی برای انتقال آرامستان خاطرنشان کرد: مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح از جمله شورای تأمین شهرستان دریافت شده و در این زمینه فرماندار گرگان، اعضای شورای تأمین و دادستان مرکز استان همکاری و همراهی مناسبی با مدیریت شهری داشته‌اند که جای قدردانی دارد.

شهردار گرگان با تأکید بر اینکه هدف مدیریت شهری، ایجاد فضایی مناسب و متناسب با شأن مردم گرگان است، اظهار کرد: تمام تلاش ما این است که آرامستان جدید بتواند خدمات مطلوبی به شهروندان و خانواده‌های داغدار ارائه دهد و شرایط مناسب‌تری برای تدفین اموات فراهم شود.

وی با اعلام زمان آغاز فعالیت آرامستان جدید افزود: براساس مصوبات اخذشده، از اول دی‌ماه دفن اموات در آرامستان امامزاده عبدالله ممنوع خواهد شد و پس از این تاریخ هیچ‌گونه تدفینی در آرامستان فعلی انجام نمی‌شود و محل جدید برای دفن اموات شهر گرگان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طاهری در تشریح نحوه ارائه خدمات در آرامستان جدید نیز گفت: در مرحله نخست، برخی خدمات از جمله شست‌وشوی اموات و امور مربوط به انتقال همچنان در محل قبلی انجام می‌شود و برای جابه‌جایی اموات و همراهی خانواده‌ها نیز تمهیدات و امکانات مورد نیاز در نظر گرفته شده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه جزئیات بیشتر نحوه ارائه خدمات در آرامستان جدید از سوی مدیریت آرامستان‌های شهرداری اطلاع‌رسانی خواهد شد، ابراز امیدواری کرد با همراهی شهروندان و همکاری مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان، انتقال آرامستان به شکل مطلوب و با کمترین مشکل انجام شود.