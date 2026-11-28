باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان» امروز شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ در جریان افتتاح برخط طرح‌های حوزه صنعت نفت، با قدردانی از فرماندهان نظامی، مردم عزیز و تمام کسانی که در جریان تجاوزات غیرانسانی به ایران جان شیرین خود را در راه وطن فدا کردند، اظهار داشت: به همه عزیزان خدا قوت و خسته نباشید می‌گویم و از مجموعه زحماتی که این عزیزان متقبل شدند، تشکر می‌کنم.

جلوگیری از هدررفت گاز و مدیریت مصرف انرژی، ضرورتی برای عبور از چالش‌های پیش‌رو است

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت صیانت از منابع انرژی و جلوگیری از سوزاندن گاز‌های همراه، یادآور شد که رهبر شهید همواره نسبت به هدررفت گاز کشور حساسیت و نگرانی داشتند و جمع‌آوری این گاز‌ها را از جمله ضرورت‌های مهم در حوزه انرژی می‌دانستند.

وی با قدردانی از اقداماتی که وزارت نفت در این زمینه انجام داده است، تصریح کرد: تلاش‌هایی که الان برای جمع‌آوری این گاز‌ها صورت گرفته، قابل قدردانی است، ولی باز هم ما نباید اجازه دهیم حتی یک فوت مکعب گاز بی‌هدف سوخته شود.

پزشکیان در ادامه با اشاره به دشواری‌های فعالیت در عرصه بازسازی و تولید، تلاش مهندسان، مدیران، کارشناسان، نیرو‌های فنی و شرکت‌های خصوصی را بخشی از ظرفیت ارزشمند کشور برای عبور از مشکلات و ساختن ایران دانست و با بیان این عبارت که «مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی‌دردی علاجش آتش است»، خاطرنشان کرد: این درد و آتشی که عزیزان در روند بازسازی و تولید تحمل می‌کنند، از مجموعه مهندسان، مدیران، کارشناسان، اعضای فنی و همه عزیزانی که تلاش کرده‌اند و شرکت‌های خصوصی که الان در این راه قدم گذاشته‌اند، برای ساختن ایران اتفاقات بزرگی رقم می‌زند.

تامین انرژی؛ مانعی در برابر اهداف دشمن برای ایجاد نارضایتی

رئیس‌جمهور با تبیین اهمیت استمرار فعالیت‌های تولیدی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز مردم، تلاش‌های فعالان صنعت انرژی را در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد کمبود و نارسایی و تبدیل آن به زمینه‌ای برای اعتراضات و مشکلات اجتماعی است، اقدامی مهم و اثرگذار توصیف کرد.

پزشکیان گفت: دشمن تلاش می‌کرد و تلاش می‌کند با ایجاد کمبود‌ها و نارسایی‌ها باعث دامن زدن به اعتراضات و مشکلات اجتماعی شود، تلاش شما عزیزان برای فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و انرژی مورد نیاز مردم قابل قدردانی است.

وی در ادامه، مدیریت مصرف و جلوگیری از اتلاف منابع را در کنار تلاش برای افزایش ظرفیت تولید، از الزامات عبور کشور از شرایط دشوار دانست و با درخواست از مردم برای همراهی در این زمینه افزود: از مردم عزیز کشورمان درخواست می‌کنم که کمک کنند، با مصرف درست و بهینه، از هدررفت منابع جلوگیری کنند تا دشمن را ناامید سازیم.

همراهی مردم و تولیدکنندگان، عامل ناامیدی دشمن

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه مقابله با فشار‌ها و برنامه‌های دشمن صرفا به اقدامات دستگاه‌های اجرایی محدود نمی‌شود و مشارکت عمومی نیز در این مسیر نقش تعیین‌کننده دارد، اظهار داشت: دشمن ناامید خواهد شد زمانی که ببیند همه مردم عزیز کشور ما دست به دست هم داده‌اند، تولیدکنندگان، مدیران و کارشناسان در ایجاد و بهبود زیرساخت‌ها تلاش می‌کنند و مردم عزیز ما نیز در جهت مصرف بهینه منابع باارزش کشورمان همراهی می‌کنند.

زمستان بدون محدودیت انرژی با همدلی و مشارکت ملی

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت مصرف انرژی در فصل زمستان را از جمله اولویت‌های کشور برشمرد و با اشاره به ضرورت هماهنگی میان تولیدکنندگان، مدیران و مردم برای جلوگیری از بروز محدودیت در تامین انرژی، تصریح کرد: ان‌شاءالله زمستانی را مدیریت خواهیم کرد که در این زمستان برق و گاز هیچکس به ویژه صنایع را قطع نکنیم.

وی تحقق این هدف را نیازمند مشارکت همه بخش‌های جامعه دانست و افزود: این موضوع به همت، همدلی و همیاری همه مردم عزیز کشور ما نیاز دارد؛ روحانیت عزیز ما، ائمه جمعه، هنرمندان ما، ورزشکاران ما و اعضایی که می‌توانند در این روند تاثیرگذار باشند.

منبع: ایرنا