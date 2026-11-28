باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - ایمان خسروی گفت: سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شهرکرد در تلاش است جهت افزایش رضایت شهروندان تا خدماتی مطلوب و شایسته به شهروندان ارائه کند و کیفیت رفاه عمومی را ارتقا دهد.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی فعال سازمان افزود: احداث مخزن آب ۳۰۰ مترمکعبی با پیشرفت ۱۵ درصدی همراه است که برای این پروژه بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان اعتبار درنظرگرفته شده است.

سرپرست سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شهرکرد اضافه کرد: همچنین ساخت سالن مراسمات نیز با ۵۰ میلیارد تومان اعتبار دارای ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی است که تاکنون ۲۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

خسروی اظهار کرد: پروژه یکنواخت سازی قبور آرامستان هم با ۴ میلیارد تومان اعتبار با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی همراه است.

وی ادامه داد: درحال حاضر پروژه توسعه و احداث قطعات در آرامستان بهشت رحمت با ۵ میلیارد تومان اعتبار در گلزار شهدای شهرکرد ۴۰ درصد پیشرفت دارد.

خسروی ادامه داد: پروژه گازرسانی آرامستان نیز با ۲۵ میلیارد تومان اعتبار هم اکنون با پیشرفت ۵۰ درصدی همراه است.