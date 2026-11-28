باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - هوشنگ صیدالی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، از آغاز قطع گاز ویلاهای خالی از سکنه که صاحبان آن‌ها در طول هفته برای گرم نگه داشتن محیط، گاز مصرف می‌کنند، خبر داد و گفت: همکاران شرکت ملی گاز در استان‌های مختلف در حال شناسایی این ویلاها و قطع گاز آن‌ها هستند.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز در فصل سرد سال اظهار کرد: اگر بتوانیم دمای محیط خانه را به جای ۲۱ درجه، در محدوده ۱۹ تا ۲۰ درجه نگه داریم، این اقدام تأثیر بسیار زیادی در کاهش مصرف گاز خواهد داشت و یکی از اصلی‌ترین و مؤثرترین راهکارهای مدیریت مصرف است.

وی با اشاره به نقش عایق‌کاری ساختمان در کاهش مصرف انرژی افزود: عایق‌کاری دیوارها و سقف خانه‌ها، در صورت امکان، بسیار مؤثر است. همچنین درزگیری پنجره‌ها و درها اهمیت زیادی دارد، چراکه بخش قابل توجهی از انرژی داخل خانه از طریق همین درزها هدر می‌رود. خانه‌هایی که از پنجره‌های دوجداره استفاده نمی‌کنند، معمولاً اتلاف انرژی بیشتری دارند.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: استفاده از لباس گرم، نصب پرده‌های ضخیم در فصل زمستان و کنار زدن پرده‌ها در روزهای آفتابی برای بهره‌گیری از گرمای خورشید، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به کاهش مصرف گاز کمک کند. همچنین سرویس و نگهداری بخاری و پکیج اهمیت زیادی دارد و تنظیم دمای پکیج در محدوده ۵۰ تا ۶۰ درجه و حتی پایین‌تر در روزهای گرم‌تر، می‌تواند در مدیریت مصرف مؤثر باشد.

صیدالی با اشاره به شرایط تأمین گاز در زمستان امسال گفت: پیش‌بینی ما این است که اگر مشترکان در همه استان‌ها حدود ۲۰ درصد مصرف خود را نسبت به سال گذشته کاهش دهند، امسال در بخش خانگی با مشکل خاصی مواجه نخواهیم شد؛ اما تحقق این هدف نیازمند همکاری جدی مردم است.

وی افزود: میزان گازی که با محدودیت‌های موجود از دست داده‌ایم، در مجموع ممکن است حتی از ۲۰ درصد نیز بیشتر باشد؛ بنابراین امسال شرایط با سال‌های گذشته متفاوت است و اگر در بخش مصرف، به‌ویژه در حوزه خانگی، رعایت لازم صورت نگیرد، احتمال بروز مشکلات جدی وجود دارد.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به احتمال بروز محدودیت در برخی مناطق کشور اظهار کرد: در سه استان شمالی کشور با مشکلات جدی‌تری مواجه هستیم و در هشت استان دیگر نیز ممکن است برخی محورهای تأمین و توزیع با مشکل روبه‌رو شوند. امیدواریم مردم با مدیریت مصرف و همکاری با شرکت ملی گاز کمک کنند تا هیچ مشترک خانگی در کشور با قطع گاز مواجه نشود و بتوانیم زمستان را با شرایط بهتری پشت سر بگذاریم.

صیدالی در ادامه با اشاره به برخورد با مصرف گاز در ویلاهای خالی از سکنه گفت: در سال‌های گذشته برخی صاحبان ویلاها از ابتدای هفته گاز را روشن نگه می‌داشتند تا در روزهای پنجشنبه و جمعه، هنگام حضور در ویلا، محیط گرم باشد. از سال گذشته شناسایی و قطع گاز این ویلاها را آغاز کردیم و امسال نیز این روند ادامه دارد.

وی افزود: هنوز گاز برخی از این ویلاها به‌طور کامل قطع نشده است، اما همکاران ما در استان‌های مختلف در حال بررسی و شناسایی این موارد هستند و گاز ویلاهای خالی از سکنه‌ای که برای گرم نگه داشتن محیط در طول هفته مصرف می‌کنند، قطع خواهد شد

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران همچنین با تأکید بر ممنوعیت استفاده از گرماتاب در فضای باز تصریح کرد: استفاده از گرماتاب در فضای آزاد ممنوع است و این ممنوعیت مصوبه دارد. در صورت مشاهده استفاده از این تجهیزات در فضای باز، برخورد جدی صورت خواهد گرفت.