باشگاه خبرنگاران جوان - در صبحگاهی معطر به عطر ایمان، خیابان‌ها شاهد تلاقی عشق و وفاداری بود؛ مراسم اجتماعی جان‌فدایان بسیج که با حضور پرشور برادران و خواهران در تمامی طیف‌ها برگزار شد.‌از نظم و انضباط بسیج جامعه پزشکی و استواری ورزشکاران گرفته تا اشتیاق دانش‌آموزان، فرهنگیان و وقار طلاب.

از بسیجیان بامرام اصناف گرفته تا عشایران خوش قلب و بالاخص بسیج محلات و بسیج خواهران همه در یک مسیر، یک هدف و یک معنا قرار گرفتند. ‌تماشای شکوهِ رژه خودرویی و تراکتوری، تماشای هیجانِ رژه موتورسیکلتی و در نهایت، اصالت و شکوهِ اسب‌سواران، تصویری از اتحاد ملی و صلابت یک نسل ساخت که در تمام عرصه‌ها، ایستاده و آماده خدمت است.

‌این فقط یک مراسم نبود؛ این نمایشِ قدرتِ ایمان و اتحادِ مردمی بود.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

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