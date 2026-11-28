باشگاه خبرنگاران جوان - محمدی مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران در نوشهر با تأکید بر ضرورت افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها در برابر حوادث طبیعی، گفت: موضوع آبگرفتگی معابر و منازل نشان می‌دهد که باید اقدامات پیشگیرانه، به‌ویژه در حوزه لایروبی رودخانه‌ها، انهار و آبراه‌ها، با جدیت بیشتری دنبال شود.

او با اشاره به تأکید استاندار مازندران بر اجرای اقدامات عملیاتی و اثربخش برای کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی، افزود: نهضت لایروبی به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان در دستور کار قرار گرفته و مازندران در این زمینه از استان‌های پیشرو کشور است.

محمدی با بیان اینکه تاکنون حدود ۳۷۰ کیلومتر عملیات لایروبی در سطح رودخانه‌ها، انهار و آبراه‌های استان انجام شده است، گفت: از این میزان، حدود ۱۳۸ کیلومتر با استفاده از ظرفیت شرکت آب منطقه‌ای و بخش باقی‌مانده نیز با مشارکت شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران افزود: اگرچه میزان عملیات انجام‌شده تاکنون از سهمیه تکلیفی ابلاغ‌شده از سوی ستاد ملی مدیریت بحران نیز فراتر رفته است، اما هدف‌گذاری استان با تأکید استاندار مازندران، اجرای ۶۰۰ کیلومتر عملیات لایروبی تا پایان سال جاری است که با فعال‌سازی ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مجموعه‌های مرتبط، برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران