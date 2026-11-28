باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز اعلام کرد: بیشترین مصرف گاز کشور از ۱۵ آذر تا ۱۵ بهمن رخ می‌دهد و نگه‌داشتن دمای منازل در بازه ۱۸ تا ۱۹ درجه می‌تواند به صرفه‌جویی قابل‌توجهی کمک کند.

صیدالی با اشاره به مصرف روزانه حدود ۷۳۷ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در اوج سرمای سال گذشته، گفت: اگر مصرف امسال در همین سطح تکرار شود، تأمین گاز صنایع با محدودیت روبه‌رو خواهد شد.

به گفته او، همراهی مردم و کاهش مصرف خانگی می‌تواند از بروز مشکل برای صنایع و مشترکان در استان‌های مختلف جلوگیری کند.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: پیش‌بینی شده است با کاهش حدود ۲۰ درصدی مصرف نسبت به سال گذشته، مشکل خاصی در بخش خانگی ایجاد نشود؛ هرچند مدیریت مصرف امسال اهمیت ویژه‌ای دارد و برخی استان‌های شمالی و محورهایی در هشت استان دیگر ممکن است با دشواری بیشتری روبه‌رو شوند.