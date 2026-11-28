باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پلیس ژاپن روز جمعه پس از دریافت گزارش یک شهروند درباره حضور فردی مشکوک در نزدیکی نیمه‌شب، یوجین اندرسون، کارمند ۴۶ ساله ارتش آمریکا را در شهر اوکیناوا بازداشت کرد.

اندرسون متهم است که بدون اجازه وارد آپارتمان مردی در دهه ۳۰ زندگی‌اش شده است. پلیس اعلام کرد مأموران او را در نزدیکی محل پیدا کردند و بوی الکل از وی استشمام می‌شد.

اندرسون اذعان کرده است که برای پیدا کردن وسایل شخصی‌اش به آن آپارتمان رفته، اما تلاش برای ورود به آن را رد کرده است.

این بازداشت در حالی صورت می‌گیرد که پس از بازداشت یک تفنگدار آمریکایی به ظن سرقت و قتل در اوکیناوا، محدودیت ۳۰ روزه خروج از محل خدمت برای نظامیان آمریکایی از ۹ اکتبر آغاز شده بود. وقوع چند حادثه مرتبط با مصرف الکل در این دوره، موجب تمدید محدودیت‌ها برای نیرو‌های نظامی رده‌پایین‌تر شد؛ با این حال، این محدودیت‌ها شامل کارمندان غیرنظامی ارتش آمریکا نمی‌شود.

منبع: خبرگزاری آناتولی