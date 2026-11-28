باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - سجاد صدیقی، رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، بر اهمیت توجه به حساسیت‌های سنی نوجوانان و دانش‌آموزان تأکید کرد.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور گفت: با توجه به تجربیات سال گذشته، مدیریت هیجانات در میان نوجوانان و جوانان یکی از اولویت‌های حوزه فرهنگی است.

صدیقی با اشاره به اینکه هیجانات در سنین مختلف تغییر ماهیت می‌دهد، افزود: در حال حاضر، دانش‌آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستانی در بازه سنی حساس قرار دارند که هیجانات بالایی دارند؛ برهمین اساس باید برای جلوگیری از وقوع حوادث و محافظت از جان جوانان، برنامه‌های عملیاتی مشخصی تدوین و اجرا شود.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور با تأکید بر اهمیت پرورش شخصیت انسانی، تصریح کرد: هدف ما ایجاد بستری است که در آن نوجوانان به جای آسیب‌پذیری، به سمت توسعه نقش‌آفرینی حرکت کنند.

صدیقی همچنین به تداوم فعالیت‌ها در عرصه‌های مختلف، از جمله فضای مجازی اشاره کرد و گفت: آنچه ما آغاز کرده‌ایم، خدمت‌رسانی و توسعه نقش‌آفرینی در میدان‌های مختلف است؛ مشابه آنچه در سال ۱۴۰۱ در فضای مجازی شاهد تلاش‌ها بودیم، باید در عرصه‌های جدید نیز با هدف تقویت بنیه‌های فرهنگی و ایجاد شخصیت مستقل و مسئولیت‌پذیر در نسل جوان، به مسیر خود ادامه دهیم.