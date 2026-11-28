باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - رضا نظری ارشد، مدیر پایگاه میراث جهانی هگمتانه، در جریان بازدید خبرنگاران گفت: این محوطه تاریخی در سال ۱۴۰۳ به‌عنوان بیست‌وهشتمین اثر تاریخی و باستانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و با ثبت آثار دیگر کشور در این فهرست طی دو سال گذشته، شمار آثار جهانی ایران به ۳۰ مورد رسیده است.

وی با اشاره به ارتباط هگمتانه با یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ ایران باستان افزود: این شهر با تاریخ ماد‌ها پیوندی عمیق دارد و براساس روایت‌های تاریخی، نخستین شهریار ماد، پایتخت خود را در دامنه الوند بنا کرد و نام هگمتانه را برای آن برگزید.هگمتانه به معنای محل گردهمایی و اجتماع است و این نام به حضور و تجمع اقوام مادی در این منطقه اشاره دارد؛ موضوعی که اهمیت این شهر را در شکل‌گیری ساختار‌های سیاسی و تمدنی ایران باستان نشان می‌دهد.

روایت هرودوت از شهری با هفت حصار رنگارنگ

مدیر پایگاه میراث جهانی هگمتانه با استناد به گزارش‌های تاریخی هرودوت درباره ساختار این شهر گفت: در منابع تاریخی از وجود یک مجموعه حکومتی در مرکز شهر یاد شده که قلعه پادشاهی و هفت دیوار متحدالمرکز با رنگ‌های متفاوت، بخش اصلی آن را تشکیل می‌دادند. باستان‌شناسان از قرن نوزدهم میلادی تلاش برای شناسایی شهر توصیف‌شده در منابع تاریخی را آغاز کردند و هگمتانه از همان زمان با شهر همدان امروزی تطبیق داده شد. از آن دوره تاکنون نیز کاوش‌های متعددی در نقاط مختلف این محدوده انجام شده است. تاکنون حدود ۲۵ فصل کاوش در محوطه هگمتانه انجام شده که دو فصل آن مربوط به سال جاری است و یافته‌های قابل توجهی نیز به همراه داشته است.

وی شناسایی بقایای استقرار‌های عصر آهن سه را از نتایج این مطالعات برشمرد و گفت: این آثار احتمالاً با دوره ماد‌ها ارتباط دارند، اما بخش عمده معماری قابل مشاهده در محوطه به دوره اشکانی تعلق دارد. در کنار آن، شواهدی از دوره ساسانی و دوران اسلامی نیز در این مجموعه کشف شده است.

یکی از ویژگی‌های متمایز محوطه تاریخی هگمتانه، قرارگیری آن در محدوده بافت شهری و تداوم سکونت در بخش‌هایی از آن تا نیم‌قرن گذشته است. تا حدود ۵۰ تا ۶۰ سال پیش، خانه‌های مسکونی در این محدوده وجود داشت و مردم در این محله زندگی می‌کردند و رفت‌وآمد روزمره داشتند.

وی با اشاره به محله تاریخی سرقله افزود: پیش از انقلاب، مرکز باستان‌شناسی و حفاظت آثار باستانی به مدیریت زنده‌یاد محمد مهریار، با خرید خانه‌های مسکونی در این محدوده، شرایط لازم برای آغاز کاوش‌های گسترده‌تر را فراهم کرد.

مدیر پایگاه میراث جهانی هگمتانه درباره روند مطالعات پس از انقلاب نیز گفت: از سال ۱۳۶۲، دکتر صراف فعالیت‌های باستان‌شناسی خود را در این محوطه آغاز کرد و تا سال ۱۳۷۹ بیش از ۱۱ فصل کاوش انجام داد. بخش قابل توجهی از بقایای معماری خشتی که امروز در محوطه قابل مشاهده است، حاصل همین پژوهش‌هاست.

وی همچنین از فعالیت پژوهشگرانی همچون زنده‌یاد دکتر آذرنوش، دکتر محمدی‌فر، دکتر مل، دکتر هژبری و دیگر باستان‌شناسان در مسیر شناسایی و مطالعه این مجموعه تاریخی یاد کرد.

کاهش استقبال گردشگران؛ هگمتانه در انتظار بازگشت روز‌های پررونق

مدیر پایگاه میراث جهانی هگمتانه در تشریح وضعیت بازدیدکنندگان گفت: پیش از بروز تحولات و ناآرامی‌های اخیر کشور، به‌طور متوسط ماهانه حدود ۲۰ هزار نفر از این محوطه تاریخی بازدید می‌کردند.در آن دوره، گردشگران داخلی به‌ویژه در تعطیلات نوروز و فصل تابستان سهم قابل توجهی از بازدید‌ها را به خود اختصاص می‌دادند و گردشگران خارجی نیز از بازدیدکنندگان این مجموعه بودند.

نظری ارشد با اشاره به کاهش تعداد گردشگران طی یک سال گذشته تصریح کرد: شرایط به وجود آمده موجب افت آمار بازدید و کاهش نسبی رونق گردشگری شده است. با بهبود شرایط و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای گردشگری داخلی، بار دیگر شاهد افزایش حضور گردشگران در این مجموعه تاریخی باشیم.

حفاظت از میراث خشتی؛ مرمتی که باید هر سال تکرار شود

نظری ارشد با اشاره به برنامه‌های پایگاه پس از ثبت جهانی هگمتانه اظهار کرد: فعالیت‌های اجرایی در این مجموعه در بخش‌های مختلفی از جمله امور عمرانی، حفاظت پیشگیرانه، مرمت آثار، ادامه مطالعات باستان‌شناسی و تقویت زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی دنبال می‌شود. بخش قابل توجهی از آثار معماری باقی‌مانده در هگمتانه به دوره اشکانی مربوط است و از آنجا که خشت در برابر عوامل طبیعی و محیطی آسیب‌پذیری بالایی دارد، نگهداری از این آثار به مراقبت و مرمت مستمر نیازمند است.هر سال باید منابع مالی مشخصی برای ایجاد پوشش‌های حفاظتی، ترمیم دیوار‌های خشتی و جلوگیری از تخریب آثار اختصاص یابد. این اقدامات به‌صورت دوره‌ای انجام می‌شود و آخرین مرحله مرمت نیز حدود دو ماه پیش به پایان رسید.بخش موسوم به «تراشه هفت‌تیربه‌تازگی مرمت و با پوشش کاهگل محافظت شده است و اجرای برنامه‌های مشابه در بخش‌های مختلف محوطه، از اقدامات مستمر پایگاه به شمار می‌رود.

هگمتانه در فضای مجازی؛ وب‌سایت چندزبانه در آستانه بهره‌برداری

مدیر پایگاه میراث جهانی هگمتانه توسعه ابزار‌های اطلاع‌رسانی را از دیگر اولویت‌های این مجموعه عنوان کرد و گفت: برای معرفی بهتر این اثر تاریخی به مخاطبان داخلی و خارجی، راه‌اندازی یک پایگاه اینترنتی چندزبانه در دستور کار قرار گرفته است. مراحل آماده‌سازی وب‌سایت به پایان رسیده و اکنون اطلاعات مورد نیاز در حال بارگذاری است. راه‌اندازی این بستر می‌تواند دسترسی گردشگران و علاقه‌مندان به اطلاعات تاریخی و فرهنگی هگمتانه را تسهیل کند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: معرفی گسترده آثار تاریخی در فضای مجازی یکی از ابزار‌های مهم توسعه گردشگری است و امیدواریم با تکمیل این زیرساخت‌ها، زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان با هگمتانه و افزایش بازدید‌ها فراهم شود.

نوشیجان و دیگر محوطه‌های مادی در مسیر ثبت جهانی

نظری ارشد درباره برنامه‌های مرتبط با ثبت جهانی دیگر آثار دوره ماد‌ها نیز گفت: محوطه تاریخی نوشیجان در شهرستان ملایر از آثار مهم این دوره است و برنامه‌هایی برای معرفی و پیگیری ثبت جهانی آن در قالب پرونده‌ای با عنوان «استقرار‌ها و محوطه‌های مادی زاگرس مرکزی» در حال انجام است. آماده‌سازی این پرونده در وزارت میراث فرهنگی دنبال می‌شود تا در سال‌های آینده برای بررسی و ثبت جهانی به یونسکو ارائه شود.

مدیر پایگاه میراث جهانی هگمتانه با اشاره به وضعیت حفاظتی نوشیجان اظهار کرد: در این محوطه نیز اقدامات مرمتی و حفاظت پیشگیرانه در جریان است، اما اجرای برنامه‌های گسترده‌تر حفاظتی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی آن، به تأمین منابع مالی بیشتری نیاز دارد.

مدیر پایگاه میراث جهانی هگمتانه، کمبود منابع مالی و ضرورت افزایش همراهی دستگاه‌های اجرایی را از مهم‌ترین چالش‌های حفاظت و معرفی این مجموعه دانست و گفت: مدیریت یک اثر جهانی در دل بافت شهری، نیازمند همکاری مجموعه‌ای از نهاد‌ها و سازمان‌هاست و نمی‌توان تمام مسئولیت‌ها را بر عهده میراث فرهنگی گذاشت. شهرداری، فرمانداری، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی باید در کنار مجموعه میراث فرهنگی برای حفاظت از این محوطه و ارتقای جایگاه گردشگری آن مشارکت کنند.

وی با اشاره به همکاری شهرداری همدان در جریان ثبت جهانی هگمتانه اظهار کرد: در آن مقطع، همراهی دستگاه‌های مختلف و تأمین اعتبارات مناسب، زمینه اجرای اقداماتی از جمله ساماندهی و جداره‌سازی خیابان‌های منتهی به محدوده بازار و کاروانسرا‌ها را فراهم کرد و شهرداری در این زمینه نقش مؤثری داشت.: تداوم چنین تعاملاتی ضروری است؛ چراکه استان همدان بیش از ۲ هزار اثر تاریخی دارد و در محدوده شهرستان همدان نیز بیش از ۵۰۰ بنای تاریخی، محوطه و فضای ارزشمند شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه منابع مالی اختصاص‌یافته به میراث فرهنگی به‌تنهایی پاسخگوی گستردگی نیاز‌های حفاظتی نیست، خواستار مشارکت سایر سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی در تأمین اعتبارات مرمت و صیانت از آثار تاریخی شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی هگمتانه همچنین به تعاملات شکل‌گرفته در سطح مدیریت استان اشاره کرد و گفت: با توجه به تأکید مدیریت ارشد استان بر توسعه گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی، زمینه برای شکل‌گیری اقدامات و تحولات مثبت در این حوزه فراهم شده است.

ردپای معماری هخامنشی در هگمتانه؛ از پایه‌ستون‌ها تا روایت کاخ اردشیر دوم

نظری ارشد در بخش دیگری از سخنان خود درباره پایه‌ستون‌های کشف‌شده در محوطه هگمتانه توضیح داد: پایه‌ستون‌ها از عناصر اصلی معماری ستون‌دار محسوب می‌شوند و نمونه‌های به‌دست‌آمده در این محدوده از نظر مطالعات تاریخی و باستان‌شناسی اهمیت دارند.

وی با اشاره به گستره زمانی آثار کشف‌شده در این محوطه اظهار کرد: شواهد تاریخی موجود در هگمتانه، دوره‌های مختلفی از عصر ماد‌ها تا دوره پهلوی دوم را در بر می‌گیرد و آثار مربوط به دوره هخامنشی نیز بخش مهمی از یافته‌های باستان‌شناسی این مجموعه را تشکیل می‌دهد.در کاوش‌های انجام‌شده توسط دکتر صراف، دکتر رنجبران و سایر باستان‌شناسان، نمونه‌هایی از پایه‌ستون‌ها و شال‌ستون‌های متعلق به دوره هخامنشی شناسایی شده است.

وی با اشاره به روایت‌های تاریخی درباره ساخت کاخ در دوره اردشیر دوم هخامنشی گفت: در منابع تاریخی به احداث کاخی از سوی این پادشاه در پایتخت تابستانی اشاره شده است.

نظری ارشد با تأکید بر اینکه هنوز محل دقیق این کاخ مشخص نشده است، خاطرنشان کرد: آثار و پایه‌ستون‌های مرتبط با دوره هخامنشی تاکنون در یک لایه باستان‌شناختی دست‌نخورده به دست نیامده‌اند و برخی از آنها در لایه‌های پراکنده و به‌هم‌ریخته قرار داشته‌اند؛ موضوعی که احتمالاً با ساخت‌وساز‌های متعدد در دوره‌های تاریخی مختلف ارتباط دارد.

وی در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در معرفی میراث جهانی همدان گفت: هگمتانه تنها یک محوطه باستانی نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی و تمدنی ایران به شمار می‌رود و معرفی شایسته آن در کنار حفاظت اصولی، توسعه زیرساخت‌ها و مشارکت دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه ارتقای جایگاه این اثر در گردشگری داخلی و بین‌المللی را فراهم کند.