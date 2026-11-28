باشگاه خبرنگاران جوان - فرجی کارشناس هواشناسی مازندران گفت: امروز شنبه و فردا یکشنبه، هر چند قدری افزایش ابر در آسمان استان داریم، اما انتظار بارندگی نداریم.

او با بیان اینکه در مناطق ساحلی و جلگه‌ای احتمال مه صبحگاهی وجود دارد، افزود: از عصر روز دوشنبه همراه با افزایش ابر، انتظار داریم سامانه بارشی وارد استان شود و در ارتفاعات غربی و مرکزی بارش پراکنده خواهیم داشت.

فرجی گفت: آسمان مازندران، سه شنبه و چهارشنبه، بیشتر ابری همراه با کاهش دما و گاهی با بارندگی در استان خواهد بود که مقدار بارش‌ها در مناطق غربی و مرکزی بیشتر پیش بینی می‌شود.

او افزود: دریا هم امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

کارشناس هواشناسی مازندران همچنین گفت: اختلاف دمای هوا میان گرمترین و سردترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۰ درجه سانتیگراد بود و قراخیل قائمشهر و ساری با ۲۰ درجه سانتیگراد بالای صفر و بلده با صفر درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین مناطق استان بودند.