باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - ساسان فلاح‌فر، کارگردان و مستندساز درباره بازتاب مفهوم قهرمان در قاب رسانه گفت: با توجه به پشت‌سر گذاشتن دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان، دایره قهرمان بسیار گسترده شده است. چون قهرمان‌ها معمولاً در بحران‌ها به چشم می‌آیند و دیده می‌شوند. به قولِ حاج قاسم سلیمانی، فرصتی که در تهدید‌ها وجود دارد، در فرصت‌ها وجود ندارد. بنابراین، قهرمانان ملی ما در بحران‌هاست که شناخته می‌شوند.

فلاح‌فر ادامه داد: کسانی مانند شهید مجید خادمی که چند ماه است اسم‌شان را به عنوان رئیس سازمان اطلاعات سپاه می‌شنویم، ایشان از ابتدای انقلاب و نوجوانی فعالیت می‌کرده و هیچ‌کدام از ما او را نمی‌شناختیم. ایشان یک قهرمان ملی برای ماست و تازه بعد از اینکه ایشان به شهادت رسید، او را شناختیم.