باشگاه خبرنگاران جوان - سید میلاد تقدیسی حیدریان در خصوص آخرین وضعیت مراجعه‌کنندگان با علائم مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی اظهارکرد:تا صبح امروز ۲۴۵ نفر در پی مسمومیت الکلی در بیمارستان‌های نیشابور پذیرش شده‌اند که از این تعداد ۱۸۹ نفر ترخیص و ۱۳ نفربستری هستند.

وی افزود: ۵ نفر دچار مرگ مغزی شده‌اند که ۲ بیمار مرگ مغزی برای انجام مراحل اهدای عضو به مشهد اعزام شده‌اند و ۱۰ نفر در سایر بخش‌ها بستری هستند و ۵ بیمار نیز فوت شده‌اند.

تقدیسی حیدریان تصریح کرد: از مجموع بیماران ناشی از مسمومیت الکلی ۳۶ نفر به سایر مراکز درمانی شامل ۲۶ نفر به مشهد، ۱۰ نفر به سبزوار منتقل شده‌اند همچنین ۱۴۴ نفر به مراکز دیالیز معرفی شده‌اند.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور خاطرنشان کرد: مسمومیت الکلی، به‌ویژه با الکل‌های دست‌ساز و حاوی متانول، می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری از جمله نابینایی، آسیب‌های شدید جسمی و حتی مرگ به همراه داشته باشد. از مصرف هرگونه مشروبات الکلی خودداری کنید و در صورت بروز علائمی مانند تهوع، استفراغ، تاری دید، اختلال هوشیاری یا تنفس غیرطبیعی پس از مصرف الکل، منتظر بروز علائم شدیدتر نمانید و فوراً با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید. از درمان خودسرانه پرهیز کنید؛ پیشگیری تنها راه جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخی است.