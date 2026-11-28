باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - پنجمین رویداد فناورانه، آموزشی و انگیزشی کسب‌ و کار با عنوان «کوک‌شو ۵» در روز‌های ۱۱ و ۱۲ آذرماه امسال در دانشگاه مازندران برگزار می‌شود.

در این رویداد، ۶۴ دانشجو در قالب ۸ تیم ۸ نفره با یکدیگر رقابت می‌کنند تا با بهره‌گیری از خلاقیت، هوشمندی، جسارت و تعامل گروهی، برای کسب سهمی از جایزه ۶۰ میلیون تومانی رویداد تلاش کنند.

کوک‌شو ۵، فرصتی برای به‌چالش‌کشیدن ایده‌ها و تقویت مهارت‌های کارآفرینانه دانشجویان است؛ رویدادی متفاوت که شرکت‌کنندگان را در مسیر نوآوری و کسب‌وکار با تجربه‌ای گروهی و رقابتی روبه‌رو می‌کند.