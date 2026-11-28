باشگاه خبرنگاران جوان - میرحسن موسوی، قائم مقام مدیرعامل شرکت راه آهن در جریان برگزاری مجمع بین‌المللی حمل‌ونقل و ترانزیت (ITTC ۲۰۲۶) در عشق‌آباد، پیشنهاد‌هایی برای توسعه همکاری‌های ریلی با ترکمنستان، افزایش حمل‌ونقل بار بین دو کشور و تقویت جایگاه کریدور ریلی جنوبی چین - اروپا مطرح کرد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و ترکمنستان گفت: شبکه‌های ریلی دو کشور ظرفیت قابل‌توجهی برای اتصال آسیا به اروپا و خاورمیانه داشته و بخش مهمی از ارتباطات ریلی ایران با کشور‌های آسیای مرکزی و روسیه نیز از قلمرو ترکمنستان عبور می‌کند.

موسوی ایستگاه‌های مرزی سرخس و اینچه‌برون را دو نقطه کلیدی در توسعه همکاری‌های ریلی و ترانزیتی میان دو کشور دانسته و افزود: اتصال شبکه ریلی ایران از طریق مرز رازی به ترکیه، امکان اتصال ریلی غیرمستقیم ترکمنستان به شبکه ریلی این کشور را فراهم خواهد کرد.

چهار محور پیشنهادی ایران برای توسعه همکاری ریلی با ترکمنستان

قائم مقام مدیرعامل راه‌آهن ایران با اشاره به ضرورت افزایش حجم مبادلات ریلی میان ایران و ترکمنستان، چهار محور اصلی را برای توسعه همکاری‌ها پیشنهاد کرد. نخستین محور شامل تسهیل تشریفات گمرکی با اتکا به ظرفیت‌های دیپلماسی و از طریق راه‌اندازی سامانه تبادل الکترونیکی اطلاعات میان راه‌آهن و گمرک دو کشور خواهد بود؛ اقدامی که می‌تواند زمان توقف قطار‌ها در مرز را به حداقل برساند. دومین محور به هماهنگ‌سازی تعرفه‌های ترجیحی و ترانزیتی میان دو کشور اختصاص دارد.

بر این اساس، راه آهن ایران معتقد است که تدوین تعرفه‌های رقابتی برای مسیر‌های ریلی دو کشور می‌تواند جذابیت این کریدور را در مقایسه با مسیر‌های جایگزین افزایش دهد.

همچنین، توسعه کریدور‌های سبز با اولویت‌بخشی به حمل‌ونقل ریلی در سیاست‌های تجاری منطقه و همچنین سرمایه‌گذاری مشترک در زیرساخت‌ها، دو محور دیگر پیشنهادی قائم مقام مدیرعال راه آهن را شامل می‌شوند. در بخش سرمایه‌گذاری نیز تهران از مشارکت بخش خصوصی در نوسازی ناوگان، توسعه مراکز لجستیکی و اجرای راهکار‌های هوشمند در ایستگاه‌های مرزی استقبال می‌کند.

موسوی با اشاره به اینکه حجم فعلی مبادلات ریلی میان ایران و ترکمنستان متناسب با ظرفیت‌های ترانزیتی دو کشور نیست، تصریح کرد: با وجود ثبت آمار‌های قابل‌توجه در سال‌های گذشته، نوسانات موقت آمار حمل‌ونقل در سال جاری باید فرصتی برای بازنگری در شیوه‌های سازمان‌دهی حمل بار و گسترش همکاری‌های دوجانبه تلقی شود.

کریدور جنوبی؛ مسیر مکمل در تجارت ریلی چین و اروپا

بخش مهمی از سخنان نماینده راه‌آهن ایران در این مجمع به چشم‌انداز توسعه کریدور ریلی جنوبی چین - اروپا اختصاص داشت؛ مسیری که از چین آغاز شده و از کشور‌های قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه عبور می‌کند.

وی با اشاره به سه مسیر اصلی زمینی اتصال چین به بازار‌های اروپا گفت: کریدور شمالی از مسیر قزاقستان، روسیه و بلاروس، کریدور میانی از مسیر قزاقستان، دریای خزر، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه و کریدور جنوبی از طریق آسیای مرکزی، ترکمنستان، ایران و ترکیه امتداد می‌یابند. مسیر جنوبی می‌تواند در کنار دو کریدور شمالی و میانی، به‌عنوان یکی از کوتاه‌ترین مسیر‌های ریلی اتصال چین به جنوب اروپا و کشور‌های حوزه خلیج فارس مورد استفاده قرار گیرد.

موسوی همچنین دو شاخه عملیاتی برای توسعه این کریدور را تشریح کرده و افزود: شاخه نخست شامل عبور محموله‌ها از چین به قزاقستان و ترکمنستان و سپس ورود به ایران و اتصال به ترکیه از طریق مرز اینچه‌برون است. در شاخه دوم، قطار‌ها پس از عبور از قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد ایران شده و از طریق مرز سرخس به ترکیه متصل می‌شوند.

به گفته موسوی، توسعه زیرساخت‌های لازم برای پذیرش قطار‌های کانتینری از چین به ایران و ادامه مسیر به سمت اروپا، از اولویت‌های اصلی این طرح خواهد بود. نوسازی ایستگاه‌های مرزی، ایجاد مراکز لجستیکی و بنادر خشک، از جمله بندر خشک آپرین و دیجیتالی‌سازی عملیات ریلی نیز از دیگر الزامات مطرح‌شده برای عملیاتی‌سازی این مسیر است.

قائم مقام مدیرعامل راه‌آهن ایران با اشاره به برگزاری نشست‌های دوجانبه تجاری و دولتی در حاشیه این مجمع، از آمادگی ایران برای نهایی‌سازی ۰تفاهم‌نامه‌ها و پروژه‌های مشترک خبر داده و بر استفاده از ظرفیت‌های فنی، عملیاتی و نیروی انسانی راه‌آهن ایران برای تقویت همکاری با ترکمنستان و سایر شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد.

منبع: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران