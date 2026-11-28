باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی‌زاده، مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: پویش سراسری اهدای خون «بی‌نهایت مهر» به مناسبت ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از ۹ آذرماه در سراسر کشور آغاز می‌شود و تا ۱۶ آذرماه، روز دانشجو، ادامه خواهد داشت.

او افزود: این پویش با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون، توسعه مشارکت اجتماعی و تأمین خون مورد نیاز بیماران برگزار می‌شود.

مهدی‌زاده با اشاره به تقارن این پویش با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر بیان کرد: ولادت بانوی بزرگ اسلام، نماد مهر، ایثار و مهربانی، فرصت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ نوع‌دوستی است و بانوان می‌توانند با مشارکت در این پویش، مهر و محبت خود را با اهدای خون و نجات جان بیماران به نمایش بگذارند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی همزمانی روز‌های پایانی این پویش با روز دانشجو را فرصتی برای مشارکت جوانان دانست و اظهار کرد: دانشجویان به‌عنوان قشر آگاه، پویا و مسئولیت‌پذیر جامعه می‌توانند با حضور در این حرکت انسان‌دوستانه، نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی و ترویج اهدای خون ایفا کنند.

او از بانوان، دانشجویان، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و همه اقشار مردم دعوت کرد با پیوستن به پویش «بی‌نهایت مهر» و مراجعه به مراکز اهدای خون، در این اقدام ارزشمند مشارکت کنند.

مهدی‌زاده تصریح کرد: اهدای خون، اهدای زندگی است و هر واحد خون اهدایی می‌تواند امید تازه‌ای به بیماران نیازمند ببخشد؛ امیدواریم با مشارکت گسترده مردم، به‌ویژه بانوان و دانشجویان، شاهد استقبال پرشور از این پویش باشیم.

گفتنی است پویش سراسری «بی‌نهایت مهر» از ۹ آذرماه، همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آغاز و تا ۱۶ آذرماه، روز دانشجو، در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.