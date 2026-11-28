باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد حمله پهپادی ۲۶ نوامبر به کویت را که علاوه بر کشته‌شدن دو شهروند ایتالیایی، به زخمی‌شدن یک شهروند کویتی و یک تبعه پاکستان منجر شد، محکوم کرد.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل با اعلام این خبر گفت گوترش همبستگی خود را با کویت ابراز و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است. وی همچنین برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرد.

گوترش بار دیگر تأکید کرد که گفت‌و‌گو و دیپلماسی تنها مسیر عملی برای دستیابی به صلحی پایدار است و باید از تشدید بیشتر تنش‌ها در شرایط شکننده ثبات منطقه جلوگیری شود.

منبع: الجزیره