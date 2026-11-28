باشگاه خبرنگاران جوان - روند افزایشی مسمومیت‌های الکلی در هرمزگان همچنان ادامه دارد و تازه‌ترین آمار دانشگاه علوم پزشکی استان از افزایش حدود ۱۸ درصدی شمار مسمومان در فاصله صبح تا شامگاه جمعه حکایت دارد.

فریده حسن‌زاده، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با اعلام آخرین وضعیت مسمومیت‌های الکلی در استان اظهار داشت: تا ساعت ۲۱ روز جمعه ۶ آذرماه ۱۴۰۵، مجموع موارد ثبت‌شده مسمومیت و مراجعه به مراکز درمانی به ۱۴۹ نفر رسیده است.

وی افزود: شمار جان‌باختگان این مسمومیت‌ها همچنان ۱۰ نفر است که ۹ نفر در بندرعباس و یک نفر در قشم جان خود را از دست داده‌اند.

افزایش بیش از ۹ برابری شمار مسمومان از آغاز حادثه

بررسی روند آمار‌های اعلام‌شده طی روز‌های اخیر نشان می‌دهد شمار مسمومان الکلی در هرمزگان از ۱۶ نفر در نخستین گزارش به ۱۴۹ نفر در آخرین گزارش رسیده و تعداد جان‌باختگان نیز از ۳ نفر به ۱۰ نفر افزایش یافته است.

افزایش ۲۳ نفری موارد ثبت‌شده تنها در فاصله ۱۳ ساعت، نشان می‌دهد مراکز درمانی استان همچنان با مراجعه موارد جدید مسمومیت مواجه هستند؛ هرچند زمان مصرف مشروبات و منشأ آلودگی تمامی موارد جدید مشخص نیست.

بندرعباس همچنان کانون اصلی مسمومیت‌ها

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تشریح پراکندگی شهرستانی مسمومان، شمار موارد ثبت‌شده در بندرعباس را ۱۲۱ نفر اعلام کرد.

براساس آمار شهرستانی اعلام‌شده، در میناب ۹ نفر، قشم ۴ نفر، رودان ۳ نفر و بندرخمیر و سیریک هرکدام یک نفر دچار مسمومیت شده‌اند.

با این حال، مجموع ارقام اعلام‌شده به تفکیک شهرستان‌ها ۱۳۹ نفر است که با آمار کلی ۱۴۹ نفری اختلاف دارد و جزئیات محل ثبت ۱۰ مورد باقی‌مانده در گزارش منتشرشده مشخص نشده است.

نگرانی از عوارض ماندگار در کنار آمار جان‌باختگان

اگرچه شمار جان‌باختگان نسبت به گزارش قبلی افزایش نیافته است، نگرانی درباره پیامد‌های جسمی و عوارض بلندمدت مسمومیت‌ها همچنان وجود دارد.

در گزارش‌های پیشین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، از بروز اختلالات بینایی، آسیب‌های کلیوی و نیاز تعدادی از بیماران به دیالیز خبر داده شده بود؛ عوارضی که می‌تواند زندگی فرد و خانواده او را حتی پس از پایان دوره درمان تحت تأثیر قرار دهد.

حسن‌زاده نیز با هشدار درباره خطرات مسمومیت‌های الکلی، آسیب به بینایی، اختلال عملکرد کلیه‌ها و مرگ را از پیامد‌های شدید و جبران‌ناپذیر این نوع مسمومیت برشمرد.

وی تأکید کرد: افرادی که پس از مصرف مشروبات الکلی با علائمی مانند تهوع، استفراغ، سردرد، تاری دید یا اختلال هوشیاری مواجه می‌شوند، باید بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند و منتظر تشدید علائم نمانند.