باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه تولیدات جدید تلاوتی رادیو قرآن برای توسعه و ارتقای محتوای قرآنی و ثبت و ضبط تلاوت‌های ارزشمند قاریان برجسته کشور، فعالیت مجدد «سرای تلاوت» با حضور جمعی از اساتید و قاریان بین‌المللی قرآن کریم در این شبکه آغاز شد.

در طلیعه دور جدید فعالیت این مجموعه، طی ماه‌های آبان و آذر سال جاری، اساتیدی همچون: حمیدرضا احمدی‌وفا، مهدی عادلی و مهدی غلام‌نژاد با حضور در رادیو قرآن، به اجرای تلاوت مجلسی پرداختند و تلاوت‌های خود را برای ثبت و بهره‌برداری در برنامه‌های قرآنی این شبکه ضبط کردند.

این تلاوت‌ها پس از طی مراحل فنی و آماده‌سازی، به آرشیو صوتی شبکه رادیویی قرآن افزوده شده و در جدول پخش شبکه رادیویی قرآن و رادیو تلاوت قرار خواهد گرفت تا علاقه‌مندان به آیات وحی بتوانند از این آثار فاخر بهره‌مند شوند.

گفتنی است تولیدات جدید در «سرای تلاوت»، کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه رادیویی قرآن است که کارشناسی آن را علی حوری کامران و تهیه‌کنندگی این برنامه را هادی ایزدپناهی بر عهده دارند.

منبع: رادیو قرآن