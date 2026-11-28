باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان بنادر و دریانوردی، محمد شکیبی‌نسب در نشست بررسی مصوبات سفر وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر، با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های مرتبط، اظهار کرد: توسعه بندر بوشهر نباید به محدوده فعلی محدود شود و باید با پیش‌بینی و تأمین اراضی مستعد پیرامونی، زمینه توسعه زیرساخت‌های بندری متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و دریایی استان در بلندمدت فراهم شود.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و دریایی استان بوشهر، افزود: توسعه بندر باید با نگاهی آینده‌نگر و با هدف ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای نسل‌های آینده دنبال شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین با تأکید بر ضرورت جانمایی مناسب دهکده لجستیک خارج از مجتمع بندری نگین، تصریح کرد: با توجه به برخورداری این مجتمع از زون صنعتی و ظرفیت توسعه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و بسته‌بندی، جانمایی دهکده لجستیک باید به‌گونه‌ای انجام شود که مانعی برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی بندر ایجاد نکند.

شکیبی‌نسب با اشاره به برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر بوشهر به ۱۵ میلیون تن، تأمین اراضی و ایجاد زیرساخت‌های متناسب را از الزامات تحقق این هدف عنوان کرد.

در این نشست، شکیبی‌نسب در جایگاه معین وزارت راه و شهرسازی در استان بوشهر، به همراه استاندار و مدیران دستگاه‌های تابعه، آخرین وضعیت مصوبات سفر وزیر راه و شهرسازی را بررسی کرد.

همچنین مسائل، موانع اجرایی و راهکارهای تسریع در پیشبرد پروژه‌های مصوب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.