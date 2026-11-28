باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رضا طلایی معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کمبودی در توزیع گندم در کشور نداریم، گفت: در حال حاضر برای ۶ ماه ذخایر استراتژیک گندم تامین است.

وی با بیان اینکه روند واردات گندم در حال انجام است، افزود: گندم مورد نیاز از مبادی بنادر شمالی در حال انجام بوده و تا پایان سال نزدیک ۲ میلیون تن گندم به موجودی انبارها اضافه می‌شود.

طلایی با بیان اینکه تا کنون یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم وارد کشور شده است، گفت:گندم مصرف روزانه، برنامه وزارت جهاد کشاورزی بر این است که ۳ میلیون گندم به عنوان ذخایر مازاد در کشور موجود باشد که در حال انجام است.