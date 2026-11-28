باشگاه خبرنگاران جوان - «دریادار» به تهیه کنندگی مجید اخوان امشب ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک زیردریایی محصول کشور ایران جهت انجام عملیات و گشت زنی در مرز‌های آبی کشور آماده می‌شود که یک تیم متخصص جهت عیب یابی برای این زیردریایی به کار گرفته می‌شود. یکی از افراد متخصص با وعده‌های مالی توسط دشمن قصد خرابکاری در این زیردریایی را دارد که ...

امیرمحمد زند، مهدی رکنی، هادی دیباجی، سپیده خداوردی، مهرداد نیکنام و پگاه سعیدی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

گفتنی است، بازپخش «دریادار» یکشنبه ۸ آذر ماه در ساعت ۵ و ۱۳ خواهد بود.

منبع: شبکه نمایش