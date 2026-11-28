باشگاه خبرنگاران جوان - منوجهر متکی روز شنبه در جشنواره «حیات فاطمی» در آمل اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه با هدف براندازی و تجزیه ایران وارد جنگ شدند، اما به اهداف خود نرسیدند و درخواست آتش‌بس کردند که این امر نشانه شکست دشمن است.

وی گفت: آمریکا پس از کودتای ۲۸ مرداد، این بار با صدها آشوبگر تلاش کرد خشن‌ترین جنگ شهری را علیه ایران به راه بیندازد، اما با ایستادگی نیروهای امنیتی و حضور مردم شکست خورد و دنیا پذیرفت آمریکا در جنگ مستقیم علیه ایران به اهدافش نرسیده است.

متکی ادامه داد: انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) الگوی حکمرانی غرب را به چالش کشید و قدرت واقعی را از ایمان و اعتقاد دانست که این رویه ادامه داد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی وحدت و یکپارچگی مردم را عامل مهم در پیروزی ایران در مقابل دشمن دانست و اظهار کرد: در شرایط کنونی مردم ایران با هشاری و حفظ وحدت توطئه های دشمن را خنثی می کنند.

وی افزود: امروز نیز دشمنان ایران باید بدانند که با جنگ و فشار نمی‌توانند اراده یک ملت را از بین ببرند. جزع و فزع و درخواست‌های مکرر برای آتش‌بس و مذاکره، نتیجه نرسیدن به اهدافی است که در میدان جنگ دنبال می‌شد.

متکی با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم صهیونیستی طی دهه‌های گذشته تصریح کرد: ایران طی ۴۷ سال گذشته حتی یک گلوله به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک نکرد، اما در همین مدت، منطق مقابله با رژیم صهیونیستی و ضرورت پایان اشغالگری، از یک موضع سیاسی به یک فرهنگ و مطالبه در میان ملت ایران و سپس در میان ملت‌های منطقه و جهان اسلام تبدیل شد.

وی ادامه داد: آنها تلاش کردند با اقدامات مختلف با این گفتمان مقابله کنند، اما نتوانستند آن را از بین ببرند. حتی حدود ۱۵ سال پیش، سمیناری ویژه و محدود برای بررسی این موضوع برگزار کردند که آیا اسرائیل از بین خواهد رفت یا خیر؛ همین که چنین موضوعی در محافل راهبردی آنها به‌عنوان یک مسئله قابل بررسی مطرح شده، نشان‌دهنده نگرانی جدی آنهاست.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه رژیم صهیونیستی از پیروزی انقلاب اسلامی احساس خطر کرد، گفت: این رژیم تنها جایی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد «زلزله آمده است»؛ چراکه آثار این تحول را با تمام وجود احساس کرده بود.

وزیر امور خارجه پیشین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: با وجود اینکه ایران طی ۴۷ سال اقدامی برای آغاز جنگ مستقیم با سرزمین‌های اشغالی انجام نداده بود، دشمن جنگ را بر ایران تحمیل کرد و آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها با تصوراتی که داشتند، وارد میدان شدند.