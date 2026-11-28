باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس امروز (شنبه) در جلسه بررسی آخرین وضعیت بازسازی بازار سوخته رشت که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، با قدردانی از صبوری و همراهی بازاریان در ماه‌های پس از حادثه آتش‌سوزی اظهار کرد: از تک‌تک بازاریان عزیز که در این فاصله حدود ۱۰ ماهه و حتی بیشتر، با وجود مشکلات و شرایط دشوار، صبوری و همراهی کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم؛ این رفتار نشان‌دهنده نجابت و بزرگواری مردم گیلان است.

وی با بیان اینکه بازار رشت تنها یک مرکز اقتصادی و تجاری نیست، افزود: این بازار بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شهر رشت به شمار می‌رود و قدمتی چندصدساله دارد؛ ازاین‌رو، بازسازی آن نباید صرفاً به مرمت چند واحد تجاری محدود شود، بلکه باید با توجه به جایگاه تاریخی، اجتماعی و اقتصادی این مجموعه و مطالبات بازاریان و مردم دنبال شود.

استاندار گیلان با اشاره به همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در روند بازسازی بازار بیان کرد: مجموعه‌هایی همچون آب، برق، گاز، مخابرات و بیمه در این مسیر همکاری ارزشمندی داشتند و مسائل و مشکلات مطرح‌شده را در جلسات مختلف با جدیت پیگیری کردند. برخی از این مجموعه‌ها الزام مستقیمی برای حضور در جلسات نداشتند، اما با احساس مسئولیت و همراهی، برای رفع مشکلات پای کار آمدند که شایسته قدردانی است.

حق‌‌شناس با اشاره به تداوم پیگیری مسائل و مشکلات بازاریان رشت اظهار کرد: این جلسه تقریباً آخرین نشست از سلسله جلسات منظم هفتگی درباره بازسازی بازار است، اما به معنای پایان ارتباط و پیگیری مطالبات بازاریان نیست و همچنان در خدمت آنان هستیم و مسائل و مشکلات احتمالی را دنبال خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی هر آنچه در توان داشته‌اند برای کمک به بازسازی بازار انجام داده‌اند، افزود: همکاری و همراهی این دستگاه‌ها همچنان ادامه خواهد داشت، هرچند جلسات منظم هفتگی به روال گذشته برگزار نمی‌شود.

استاندار گیلان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای پرداخت مطالبات بیمه‌ای کسبه تصریح کرد: خوشبختانه پس از پیگیری‌های متعدد و سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به گیلان، مسئله بیمه نیز به نتیجه رسیده و پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های بیمه‌ای کسبه‌ای که دارای پوشش بیمه بوده‌اند، در همین هفته به‌طور کامل پرداخت شود؛ همچنین برای واحدهایی که فاقد پوشش بیمه بوده‌اند نیز پرداخت‌هایی در نظر گرفته شده است.

حق‌‌شناس با اشاره به برآورد پرداخت حدود یک‌هزار میلیارد تومان از محل منابع بیمه‌ای خاطرنشان کرد: امیدواریم این منابع در همین هفته پرداخت شود تا به تسریع روند تکمیل و بازسازی بازار رشت کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد با تأمین منابع پیش‌بینی‌شده و تداوم تلاش‌ها، بازار رشت پیش از فرارسیدن نخستین سالگرد حادثه آتش‌سوزی، به شرایط عادی بازگردد و کسبه بتوانند فعالیت اقتصادی خود را با رونق از سر بگیرند.

استاندار گیلان با اشاره به ضرورت درس‌آموزی از حوادث و تبدیل تجربه‌های تلخ به راهکارهای پیشگیرانه تصریح کرد: در جهان دریانوردی، پس از وقوع حوادث دریایی، ابعاد اتفاق بررسی و درس‌های حاصل از آن در قالب قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی ثبت می‌شود تا از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود؛ بنابراین حادثه بازار رشت نیز باید به تجربه‌ای ارزشمند برای پیشگیری از اتفاقات مشابه در آینده تبدیل شود.

حق‌شناس با بیان اینکه صبوری در مواجهه با مشکلات و مصیبت‌ها می‌تواند بسیاری از مسائل را حل کند، افزود: از نخستین روز حضور در کنار بازاریان تأکید کردم که برای به سرانجام رسیدن این موضوع همراه آنان هستیم و هیچ‌گاه وعده‌ای خارج از توان و اختیار ندادم، اما همواره بر حمایت و همراهی با بازاریان تأکید داشته‌ام.

وی همچنین با اشاره به حماسه‌آفرینی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس و گرامیداشت روز نیروی دریایی اظهار کرد: دریادلان نیروی دریایی ارتش در همان سه ماه نخست جنگ تحمیلی، بخش عمده توان دریایی ارتش بعث عراق را منهدم کردند و در پایان جنگ، رژیم بعث عملاً نیروی دریایی مؤثری در اختیار نداشت.

وی با بیان اینکه گیلان نقش مهمی در آموزش و تربیت نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران داشته است، افزود: بیش از ۵۰ درصد نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در گیلان آموزش دیده‌اند و بخش قابل توجهی از شهدای نیروهای نظامی و نیروی دریایی نیز به این استان تعلق دارند؛ موضوعی که بیانگر جایگاه تاریخی و ملی گیلان در دفاع از کشور است.

استاندار گیلان با اشاره به رشادت نیروهای نظامی و مردم ایران در روزهای نخست جنگ تحمیلی گفت: در مهرماه سال ۱۳۵۹، اتفاق تلخی در خوزستان رخ داد و یک بانوی ایرانی به دست نیروهای بعثی به شکلی وحشیانه به شهادت رسید. در پی این حادثه، ۱۴ نفر از تکاوران برای پایین آوردن پیکر این بانوی ایرانی اقدام کردند که سه نفر از آنان به شهادت رسیدند، اما سرانجام پیکر آن شهیده را بازگرداندند؛ این رویداد نمونه‌ای از همت، شجاعت و ایثار نیروهای نظامی و مردم ایران‌زمین است.

گفتنی است، پس از آتش‌سوزی بازار رشت در جریان حوادث تروریستی ۱۸ و ۱۹دی‌ماه سال گذشته، جلسات بررسی و پیگیری روند بازسازی بازار آسیب‌دیده، به‌صورت هفتگی و به ریاست هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بازاریان برگزار شد.