باشگاه خبرنگاران جوان - صبح تا حوالی عصر، جایی میان بیش از یک میلیون و ٧٠٠ قبر پُر و ۴۰ هزار قبر خالی بهشت‌زهرا (س)، پی گرفتن رضایت و امضای سوگواران برای برداشت قرنیه چشم، دریچه قلب، چند سانتی‌متری استخوان گردن یا لگن یا ران، قدر کف دستی پوست و نسوج دیگر از پیکر تازه درگذشتگان‌شان هستند. فرصت چندانی ندارند و باید پیش از تکفین پیکر‌ها رضایت بگیرند.

گاهی برای گرفتن رضایت اهدای نسوج یک متوفی، باید با ۱۷نفر حرف بزنند؛ ۱۷فرزندی که هرکدام داغ پدر دارند و باید درباره بدن او تصمیم بگیرند. ۴ روانشناس در بهشت زهرا (س) کارشان همین مکث‌های دشوار است؛ آدم‌هایی که کمتر کسی از حضورشان خبر دارد و هر روز باید در میان انکار، ناباوری، مخالفت و گاهی رضایت، راهی برای گفت‌و‌گو با خانواده‌های داغدار پیدا کنند. کسب رضایت برای اهدای نسوج، تشریفات و قواعد خودش را دارد، پای امضای شاهد و ضبط مکالمات هم به میان می‌آید.

اتاق مذاکره به وقت مرگ برای زندگی

صدای هق‌هق گریه و سوز سوگ در سالن‌های انتظار و اقامه نماز میت و فروش ترمه و تابلونویسی در عروجیان بلند است و جمعیت سیاه‌پوش در رفت‌وآمدند؛ بعضی با چشم‌های خیس و پف‌کرده و بعضی نیز خمیده و افتاده به دوش خویشاوند و دوستی که برای سوگ همراهی‌شان می‌کند.

هر چند دقیقه میان هیاهوی جملات پرتکرار «بابای خوبمو نبرید»، «از حالا دیگه بدبخت شدم» یا «این چه بلایی بود» ... صدای بلندگو‌های سقفی می‌پیچد: «بستگان مرحوم مختاری، مرحوم بزازی و بستگان مرحومه همتی به خروجی تطهیرخانه‌های مردانه و زنانه مراجعه کنند». جلوی خروجی تطهیرخانه مردانه، بستگان فراخوانده شده به سر و صورت می‌کوبند. زنی میانسال و مردی جوان، یکی از جمع آن چند بستگان هستند که مهداد محسنی، دستیار پزشک پزشکی قانونی بعد از معرفی خود، آنها را به بیرون سالن انتظار، به سوی ساختمان پذیرش، طبقه همکف، مقابل اتاقی بدون تابلوی مشخصات هدایت می‌کند. همین که زن، نوشته «لطفا بدون هماهنگی، وارد نشوید» را بر کاغذ چسبیده به درگاه اتاق می‌خواند، مرد از مهداد می‌پرسد: «آقا چیزی شده؟ اینجا کجاست ما رو آوردی؟». طولی نمی‌کشد که از نام و نشان اتاق سر درمی‌آورند؛ «اتاق هماهنگی برداشت و پیوند نسوج پزشکی قانونی.»

اهدا در گرو آداب و سنت

اتاق هماهنگی برداشت و پیوند نسوج، خیلی بزرگ نیست؛ کمی کمتر از ۱۲ متر است. شلوغ هم نیست؛ یک طرف، ۲ میز و چند صندلی و طرف دیگر کمدی انباشته از زونکن‌های رنگارنگ جاگیرند. آزیتا عبدی، یکی از ۴ مشاور هماهنگ‌کننده برداشت و پیوند نسوج است که ۹ سال در این اتاق متفاوت نشسته و از بستگان درگذشتگان بسیاری، رضایت و امضای برداشت نسوج گرفته‌است.

روانشناسی بالینی تا مقطع ارشد خوانده و مادر ۲ دختربچه بازیگوش است: «اهدا و پیوند نسوج با اهدا و پیوند عضو فرق داره. نسوج فقط از پیکر افراد فوت شده (کمتر از ۲۴ ساعت) و با اجازه اولیای دم، برداشت می‌شه. این نسوج، شامل بافت‌های غیرعضوی هستن، مثل قرنیه چشم که مرگ و زندگی کسی بهش وابسته نیست ولی کیفیت زندگی و سلامتیش به دریافت این بافت بستگی داره؛ یعنی پیوند قرنیه چشم، می‌تونه بینایی رو محفوظ نگه داره.» فعالیت مراکز هماهنگی برداشت و پیوند نسوج کشور از سال ۱۳۸۹ آغاز شده که در حال حاضر تعداد این مراکز در کشور انگشت‌شمار است.

عبدی در این‌باره می‌گوید: «مشابه این اتاق و مرکز در کشور در مشهد، شیراز، شهرکرد و البرز هم راه‌اندازی شده... معمولا مشاوراشون هم از جمع متخصصای خانوم انتخاب می‌شن.» حساب رضایت‌هایی که از اولیای دم متوفیان گرفته، از دستش دررفته: «پرونده‌هایی که روزانه میاد از ۲ ورودیه؛ یکی بهشت‌زهرا که میانگین روزانه‌ش ۴۰ تا ۵۰ تاست. یکی هم پزشکی قانونی با میانگین روزانه ۱۳۰ تا ۱۴۰ مورد.» از مجموع این پرونده‌ها: «روزی ۲ تا ۳ مورد به امضای رضایتنامه اهدای نسوج ختم می‌شه. بین ٣٠ تا ۴٠ روز هم یه پیکر کامل، اهدا می‌شه.» بعضی روزها، اما خبری از رضایت نیست؛ حتی یک رضایت برای یک بافت کوچک: «قرنیه چشم بیشترین اهدا رو داره. از طرفی هم بیشترین متقاضی پیوند براش هست. پیکرایی رو داشتیم که ازشون بیشترین تعداد بافت اهدایی، برداشت شده؛ از ۵ تا ١٣ بافت.»

فرصت اندک برای پیشنهاد اهدای نسوج

‌مریم سهرابی، یکی دیگر از مشاوران هماهنگ‌کننده برداشت و پیوند نسوج، پیش از اینکه پرونده‌ای برای گرفتن رضایت برداشت نسوج زیر دستش باز شود، وارد گفت‌و‌گو می‌شود: «تو کمتر از ۲۴ ساعت باید برداشت از پیکر انجام بشه. بررسی اولیه اجساد رو دکترای پزشکی قانونی و بهشت‌زهرا انجام می‌دن تا مطمئن شن پیکر، استاندارد‌های اهدا رو داره. مثلا سن متوفی آقا باید زیر ۵٠ سال و متوفی خانوم زیر ۵۵ سال باشه، یا اینکه متوفیان دچار بیماری خاص، عفونی و اعتیاد نبوده باشند یا عدم‌سابقه بستری تو کمپ و نداشتن خالکوبی‌های خطرناک.» همین که پیکری به تأیید پزشکی برای اهدای بافت و نسوج می‌رسد، کار سهرابی و همکارانش آغاز می‌شود: «پرونده‌هاشون به ما ارجاع داده می‌شه. ما هم باید توی ۳ دقیقه (در شرایط ویژه تا ۵ دقیقه) رضایت اولیای دم رو بگیریم. به ٢ دلیل، زمان برای رضایت‌گرفتن از بستگان درجه یک متوفی، محدوده؛ یکی، به‌خاطر سرشلوغی بستگان از برگزاری مراسم ترحیمه که نمی‌شه خیلی مزاحمشون شد و یکی دیگه هم، به‌خاطر ماهیت کار ماست؛ ما قرار نیست توی شرایط سوگ، بستگان رو تحت فشار تصمیم‌گیری بذاریم. ما فقط اهدای نسوج رو با یه شرح مختصر، به‌عنوان پیشنهاد مطرح می‌کنیم.»

مکث؛ درک سوگ و حرمت میت و حقوق اولیای دم

اولیای دم یکی از تازه‌درگذشتگان بهشت‌زهرا (س) وارد اتاق هماهنگی برداشت و پیوند نسوج می‌شوند؛ پسر و دختری جوان که پدر و مادر خود را بر اثر تصادف از دست داده‌اند. آنها نیز مانند اکثریت اولیای دم که سر از این اتاق درمی‌آورند، بین سوگ و حیرت، سرگردانند. پسر، حدودا ۲۰ ساله می‌پرسد: «داستان چیه؟» لیلا دیانسی، یکی دیگر از مشاوران هماهنگ‌کننده دعوتش می‌کند به نشستن.

عبدی در حال، تدارک شربتی شیرین با عطر گلاب است. سهرابی به کمک دیانسی می‌آید: «خدا پدر و مادرتون رو رحمت کنه...»، اما هنوز از حاشیه به اصل مطلب نرسیده که دختر، شستش خبردار می‌شود و داد و هوار می‌کند: «داداش می‌دونی اینا چی می‌خوان؟ تیکه‌های بدن مامان و بابا رو می‌خوان...». پسر، خونش به جوش می‌آید و مهداد محسنی برای جلوگیری از پرخاش و درگیری احتمالی با احترام و آرامش، وارد عمل می‌شود. دقایقی بعد، دختر و پسر، به سوی خروجی تطهیرخانه‌ها در سالن انتظار عروجیان بازمی‌گردند.

عبدی، نفس عمیق می‌کشد و گفت‌و‌گو را پی می‌گیرد: «قرار نیست همه رضایت بدن به اهدا.» پیکر درگذشتگان آن دسته از اولیای دم که رضایت اهدای نسوج متوفایشان ثبت شده، بلافاصله به اتاق جراحی ویژه اهدای نسوج پزشکی قانونی، انتقال داده می‌شود. جراحی برداشت نسوج با ترمیم و جای‌گذاری پروتز در نواحی تخلیه‌شده همراه است. این جراحی با توجه به نوع بافت و سختی و پیچیدگی برداشت، بین ٢٠‌تا‌٣٠دقیقه طول می‌کشد. پیکر‌ها در کمتر از یک ساعت، برای خاکسپاری به اولیای دم تحویل داده می‌شوند.

منبع: روزنامه همشهری