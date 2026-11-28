باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی- قدرت اله نظری مدیرکل آموزش‌وپرورش گلستان، در این جشنواره گفت: ۴۹۰ خیر مدرسه‌ساز در سطح استان فعالیت دارند که از سال ۱۴۰۳ تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان در ساخت و توسعه فضا‌های آموزشی مشارکت کرده‌اند.

وی افزود: ۴۵ فضای آموزشی با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد در استان در دست اجراست که با تکمیل آنها تا پایان سال ۱۴۰۵ و مهرماه ۱۴۰۶، فضای آموزشی استان افزایش می‌یابد و این فضا‌ها به آموزش‌وپرورش تحویل داده می‌شود.

ملک‌حسینی، رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز شهرستان علی‌آبادکتول نیز گفت: تاکنون ۴۵ مدرسه با مشارکت خیرین در این شهرستان ساخته شده و خیرین در اهدای زمین برای احداث فضا‌های آموزشی نیز نقش مؤثری داشته‌اند.

وی با اشاره به حضور خیرین در گروه‌های سنی و با توان مالی مختلف افزود: مشارکت در مدرسه‌سازی از اهدای یک آجر تا ساخت مدارس شش‌کلاسه و بزرگ‌تر را شامل می‌شود و این حرکت ارزشمند همچنان ادامه دارد.

مشارکت خیرین مدرسه‌ساز علاوه بر کمک به رفع کمبود فضا‌های آموزشی، در ارتقای شاخص‌های آموزشی، تربیتی، ورزشی و بهداشتی استان نیز نقش مؤثری دارد.