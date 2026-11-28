باشگاه خبرنگاران جوان - معرفت خدابنده جلودار گفت: از پایش‌های انجام گرفته در روز‌های اخیر، یکهزار و ۴۸۹ بازدید و پایش مربوط به مراکز اداری و دولتی، ۷۸ مورد مراکز تجاری و عمومی و یکهزار و ۷۸۹ مورد سایر مراکز بوده است.

او در خصوص انشعاب‌های قطع شده نیز افزود: انشعابات مربوط به ۱۳۲ باغ و ویلا، یک استخر عمومی، ۲۲ گرمایش فضای باز غیرمجاز، پنج مرکز تجاری عمومی و ۱۶۴ مورد سایر مراکز پرمصرف یا غیرمجاز بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: نظارت‌ها با هدف کنترل مصرف، جلوگیری از هدررفت انرژی و اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی همچنان ادامه خواهد داشت و رعایت دمای آسایش ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد در روز‌های سرد مورد تاکید و انتظار است.

خدابنده جلودار افزود: پایش مستمر مصرف گاز، برخورد با مصارف غیرمجاز و همراهی مردم، سه محور اصلی مدیریت مصرف گاز در روز‌های سرد سال است.

منبع: شرکت گاز