باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعباس حسینی روز شنبه در آیین بهره‌برداری برخط از طرح‌های عمرانی وزارت نفت با حضور رئیس‌جمهور اظهار کرد: پس از حمله دشمن به پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی در ۲۷ اسفندماه، عملیات آواربرداری از همان روز نخست با روحیه جهادی آغاز شد و با تلاش شبانه‌روزی کارکنان، در کمتر از سه ماه به پایان رسید.

وی افزود: بلافاصله پس از اتمام آواربرداری، عملیات بازسازی پالایشگاه‌ها آغاز شد و امروز شاهد بهره‌برداری از ردیف سوم پالایشگاه ششم توسط مجری مهندسی توسعه گاز و ردیف‌های گازی اول تا چهارم پالایشگاه چهارم توسط مجتمع گاز پارس جنوبی هستیم.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی بیان کرد: در اجرای این ۲ پروژه بزرگ، سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفرساعت کار تخصصی در سه شیفت و به صورت شبانه‌روزی انجام شد و چهار هزار و ۳۰۰ تن آوار نیز از بخش‌های مختلف پالایشگاه‌ها شامل تأسیسات، تجهیزات و سازه‌ها جمع‌آوری شد.

حسینی ادامه داد: برای اجرای این طرح‌ها، مجموعه گسترده‌ای از عملیات فنی و مهندسی با سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد حدود ۶۰ میلیون یورو انجام شد که نتیجه آن بازگشت ظرفیت روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز به خط سراسری کشور است.

وی با قدردانی از حمایت‌های دولت، وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران، مسئولان استانی، مهندسان، متخصصان و کارکنان صنعت نفت گفت: همراهی بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران، پیمانکاران، سازندگان و مشاوران نیز در تحقق این دستاورد نقش مؤثری داشته است.

حسینی با اشاره به نقش پیگیری‌های مستمر مسئولان وزارت نفت در تسریع عملیات بازسازی اظهار کرد: حضور میدانی و پیگیری‌های مستمر در ماه‌های اخیر، نقش مؤثری در شتاب‌بخشی به عملیات و آماده‌سازی این پروژه‌ها برای بهره‌برداری داشت.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با تأکید بر اهمیت این دستاورد در پایداری تولید و امنیت انرژی کشور گفت: آنچه امروز در پارس جنوبی شاهد هستیم، تنها بازسازی چند ردیف پالایشگاهی نیست، بلکه اثبات اراده ملی برای تداوم تولید، حفظ امنیت انرژی و ایستادگی در برابر هرگونه تهدید و آسیب است.

وی افزود: با اتکا به اراده ملی، مدیریت جهادی، دانش و تخصص ایرانی و حمایت دولت و مسئولان، هیچ آسیبی نمی‌تواند چراغ تولید و خدمت به مردم را خاموش کند.

حسینی تأکید کرد: مجتمع گاز پارس جنوبی با تکیه بر همدلی و عزم ملی، مسیر بازسازی و افزایش ظرفیت تولید را با قدرت ادامه می‌دهد و با برنامه‌ریزی انجام‌شده و حمایت مسئولان، در آینده نزدیک شاهد افزایش ظرفیت تولید خواهیم بود.