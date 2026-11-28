باشگاه خبرنگاران جوان - سمیه رفیعی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و رئیس بنیاد زنان متخصص در دیدار جمعی از اعضای بنیاد زنان متخصص با حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی که در حسینیه جماران برگزار شد، با اشاره به فلسفه تشکیل این بنیاد گفت: ایجاد نهادی از زنان انقلابی متخصص که بتوانند در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نقش داشته و کف اجرای تصمیمات حضور داشته باشند با نگاهی تخصصی و همسو با سیاست‌ها و دیدگاه‌های امام راحل و امام شهیدمان فلسفه تشکیل بنیاد زنان متخصص بود.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس با اشاره به اینکه ما در چنین ایامی به حضور حضرت آقای شهید می‌رفتیم، اظهار کرد: جای خالی حضرت آقا هر روز بیشتر احساس می‌شود.

این نماینده مجلس به تببین دیدگاه‌های آقای شهیدمان به زنان اشاره و بیان کرد: رهبر شهید انقلاب بحث مربوط به حضور زن در اجتماع را کاملاً ساختارمند کردند و الگوی سوم زن را تبیین کردند. ایشان قائل به زن مطرود شرقی و یا نگاه کالای مصرفی به زن در نظام سرمایه‌داری نبودند.

رئیس بنیاد زنان متخصص گفت: رهبر شهیدمان معتقد بودند که در مدل و نظام غربی، جنسیت زن به انسانیت وی غلبه دارد که این تفکر کاملا مطرود است.

رفیعی با اشاره به تفکر رهبر شهید در حوزه خانواده گفت: نگاه مترقی آقای شهیدمان به حقوق زنان و بنیان خانواده در سطحی بود که هیچ مردی که دو زن داشت حق کار کردن در بیت رهبر شهیدمان را نداشت.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به این که امام خمینی(ره) زن را در مرکز اجتماع می‌دیدند، تصریح کرد: حضرت امام در زمانی این موارد را مطرح می‌کنند که در نگاه علمایی اسلامی کمتر درباره موجودیت زن صحبت شده بود. امام خمینی(ره) بارها در سخنرانی‌های خود فرموده بودند که زنان در صف اول نهضت انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

رفیعی گفت: وقتی حضرت امام در سال‌های اول انقلاب در شورای تدوین قانون اساسی از خانم گرجی می‌خواهند که حضور یابد همگان تعجب می‌کنند در ادامه وقتی خانم دباغ را برای ماجرای همدان معرفی کردند، همه متحیر شدند. همه این موارد نشان از نگاه مترقی رهبر کبیر انقلاب به زنان جامعه است.

رئیس بنیاد زنان متخصص اظهار کرد: در این گذار فراموش نکنیم این دو بزرگوار چه زیبا عشق به همسران خود را مطرح می‌کردند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس با بیان این که وقتی موضوع زن مطرح می‌شود نباید فقط مسائل زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست به ذهن متبادر شود گفت: برای نخستین بار در کشور بنیاد زنان متخصص کتاب ۱۰۰ زن برتر و نخبه ایرانی را در دست تدوین دارد.

رفیعی تصریح کرد: حضور زنان متخصص و تصمیم‌ساز در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور یک ضرورت است و عدم توجه و استفاده از این ظرفیت کلان کشور قطعا خسارات فروانی به بار می‌آورد.

وی به مقوله تهاجم امریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان اشاره و بیان کرد: زنان سردمدار نگهداری میدان از روز اول جنگ بودند و همچنان در میدان حضور دارند و خواهند داشت.

حجت‌الاسلام سید حسن خمینی: زنان پرچمدار میادین هستند

در این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) گفت: در دوره‌ای می‌گفتند زنان به ورزش نروند، شاید تصور می‌کردند که تکواندو دیگر مربوط به زنان نیست، اما وقتی متوجه شدند که زنان با پوشش مناسب می‌توانند در این عرصه حاضر شوند، باب وسیعی باز شد که زنان ایرانی با سرعت به کشورهایی رسیدند که سال‌ها در این عرصه فعال می‌کردند. این منتقدین، دشمنان زن نیستند، بلکه مطابق تفکرات خود زندگی می‌کنند.

وی گفت: در همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کسانی توانستند تاریخ را عوض کنند که استقامت بسیار خاصی از خود نشان دادند. برای نمونه، در برهه‌ای از مشروطه ایران سقوط کرده و تمام شده، اما دو نفر در تبریز با تعداد بسیار کمی مقاومت کردند و ورق برگشت.

یادگار امام با اشاره به ماجرای حضرت یونس (ع) در یکی از آیات سوره قلم، بیان کرد: حضرت یونس (ع) بعد از اثرگذار نبودن ارشاد قومش آنها را رها می‌کند و عصبانی و مطابق برخی روایات آنها را نفرین می‌کند، اما خداوند می‌گوید تو حق نفرین و ترک مسئولیت نداشتی. بر همین اساس بود که پیامبر(ص) فرموندند من (غیر از درباره برخی افراد) اهل نفرین نیستم.

تولیت حرم مطهر و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) بر همین اساس خطاب به حضار گفت: از همین رو، مراقب باشید هیچ وقت از مسیر و مسئولیتی که دارید، دلسرد نشوید. گاهی اوضاع مناسب است و ‌‌همه در میدان هستند، اما وقتی سختی‌ها فرامی‌رسد آن وقت افراد کمی باقی می مانند. در همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کسانی توانستند تاریخ را عوض کنند که استقامت بسیار خاصی از خود نشان دادند. برای نمونه، در برهه ای از مشروطه ایران سقوط کرده و تمام شده، اما دو نفر در تبریز با تعداد بسیار کمی مقاومت کردند و ورق برگشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین خمینی یادآور شد: امام خمینی (ره) در طول مبارزات خود روزگار سختی داشته؛ در زندان بوده در نجف و پاریس در تبعید بوده و فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته است.

کسانی که استقامت کردند پیروز شدند. در همین روزگار خودمان افراد بسیاری هستند که با «مقاومت»، مسیر سنت اشتباه را تغییر دادند. زمانی، وقتی امام گفتند زنان وارد تظاهرات شوند مورد انتقادات فراوان قرار گرفتند، اما امروز با افتخار می‌گویند زنان پرچمدار میادین و عرصه‌ها هستند؛ چه آنها که ما بپسندیم چه آنها که نپسندیم.

وی گفت: شکستن شرایطی که فضای سنگین غلط بر آن مسلط است، نیازمند استقامت است. «توکل»، اعتماد به نفس و جسارت ایستادگی مقابل جوّ را به انسان می‌دهد. ایستادگی مقابل دوست از ایستادگی برابر دشمن هر اندازه سخت باشد، سخت‌تر است. صبر مقابل مصیبت جزء است، اما صبر مقابل معصیت به این صورت نیست. شجاعت هم به همین ترتیب است؛ شجاعت گاهی مقابل دشمن است و گاهی مقابل مرید، دوست و کسانی است که با زخم زبان می‌خواهند شما را از مسیری که در آن قرار دارید، دور کنند؛ همانطور که امام از سختی انتقادات مقدسین گفتند. البته برخی از این زخم زبان‌ها از روی جهل است و گاهی هم از روی طمع.

تولیت حرم مطهر و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) یادآور شد: در دوره‌ای می‌گفتند زنان به ورزش نروند، شاید تصور می‌کردند که تکواندو دیگر مربوط به زنان نیست، اما وقتی متوجه شدند که زنان با پوشش مناسب می‌توانند در این عرصه حاضر شوند، لذا باب وسیعی باز شد که زنان ایرانی با سرعت به کشورهایی رسیدند که سال‌ها در این عرصه فعال می‌کردند. این منتقدین دشمنان زن نیستند، بلکه مطابق تفکرات خود زندگی می‌کنند.

یادگار امام در پایان با بیان اینکه حضرت یونس (ع) توبیخ شد چون صبر نکرد، اما پیامبر ما توفیق داشت چون صبر کرد، تصریح کرد: صبر برابر دو گروه است؛ گروهی که در فضای بسته متحجرانه تفکر می‌کنند و دسته دیگر در حوزه الگوی غربی که همه سنت ها را رها کرده اند. طبیعتا همانطور که ممکن است بسیاری از زنان مدافع حقوق مردان باشند، امکان دارد در این مسیر بسیاری از مردان مدافع حقوق زنان شوند و کمک کنند.

در این نشست خانم‌ها جلیلی مقدم رئیس سازمان حفظ نباتات و نماینده کارگروه کشاورزی بنیاد زنان متخصص، جلیل‌وند نماینده کارگروه عمران بنیاد زنان متخصص، خاک‌گرد فوق تخصص ریه اطفال و عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه‌الله، تقوایی نماینده کارگروه انرژی بنیاد زنان متخصص، محمدی‌ها قهرمان پاراآسیایی و نماینده کارگروه ورزش بنیاد زنان متخصص به ایراد گزارش از کارگروه‌های خود پرداختند.