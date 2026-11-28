باشگاه خبرنگاران جوان - رامین حاتمی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب امروز (شنبه، هفتم آذر) در آیین افتتاح طرح جمع‌آوری گاز‌های مشعل مارون ۳ و ۵ که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری و حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به سهم ۷۰ درصدی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در تولید نفت خام کشور و سهم بالای این شرکت در تولید گاز‌های همراه تصریح کرد: با توجه به راهبرد رئیس‌جمهوری از ابتدای دولت چهاردهم در زمینه جمع‌آوری گاز‌های مشعل و تأکید و پیگیری این موضوع در سطح شرکت ملی نفت ایران، اجرای طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های مشعل را با جدیت دنبال کردیم.

وی افزود: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، با اجرای طرح‌های مختلف و سرمایه‌گذاری ۲۶۵ میلیون دلاری بخش غیردولتی، حدود ۲۶۰ میلیون مترمکعب گاز مشعل جمع‌آوری و ۲۹ مشعل خاموش شده است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با بیان اینکه این اقدام افزون‌بر کاهش مخاطرات محیط زیستی، به تکمیل زنجیره ارزش منجر شده است، بیان کرد: اجرای این طرح‌ها سالانه حدود ۱۸۸ میلیون دلار درآمد برای شرکت ملی نفت ایران به همراه دارد.

حاتمی با اشاره به افتتاح چهار پروژه جدید جمع‌آوری گاز‌های مشعل مارون ۳ و ۵ گفت: با اجرای این پروژه‌ها، افزون‌بر جلوگیری از سوزاندن ۳۰ میلیون فوت‌مکعب گاز و خاموشی چهار مشعل، سالانه حدود ۲۲ میلیون دلار درآمد ایجاد می‌شود و زمینه اشتغال پایدار ۱۴۰ نفر، عمدتاً از نیرو‌های بومی و متخصص، فراهم شده است.

وی با اشاره به استفاده از توان داخلی در اجرای این طرح‌ها افزود: حدود ۶۰ درصد تجهیزات به‌کاررفته در این پروژه‌ها ایرانی است و امیدواریم در پروژه‌های آینده شاهد راه‌اندازی مجموعه‌هایی با تجهیزات تمام‌ایرانی باشیم؛ ظرفیتی که با تخصص و همت جوانان متخصص کشور قابل تحقق است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب همچنین از واگذاری ۱۹ پروژه جمع‌آوری گاز‌های مشعل به بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه‌ها، ۳۱۸ میلیون فوت‌مکعب گاز جمع‌آوری و حدود ۱۹۰ میلیون دلار درآمد ایجاد می‌شود.

حاتمی با اشاره به برنامه زمان‌بندی اجرای این طرح‌ها افزود: نخستین پروژه از این مجموعه تا پایان بهمن راه‌اندازی می‌شود و دیگر پروژه‌ها نیز به‌تدریج در طول سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

وی با بیان اینکه این اقدام‌ها در شرایط خاص کشور و با تلاش بی‌وقفه کارکنان صنعت نفت به نتیجه رسیده است، تصریح کرد: همکاران صنعت نفت در این مدت لحظه‌ای متوقف نشدند و با تداوم فعالیت‌ها، امروز شاهد به ثمر رسیدن بخشی از این تلاش‌ها هستیم.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در ادامه از تدوین برنامه‌هایی برای کمک به کاهش ناترازی گاز خبر داد و گفت: در پی دستور سرپرست وزارت نفت برای کاهش ناترازی گاز در شرایط کنونی و با هدف کمک به تأمین بخشی از نیاز شبکه گاز و صنایع کشور، برنامه‌های مبتکرانه‌ای در این شرکت تدوین و اجرا شده است.

حاتمی افزود: با همت همکاران، پیش از اوج سرما و آغاز دوره اوج مصرف، تا سقف ۲۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه مصرف کشور افزوده خواهد شد.

منبع: وزارت نفت