باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ تیم فوتبال استقلال در هفته چهاردهم لیگ برتر در حالی به مصاف صنعت نفت آبادان می‌رود که عارف آقاسی، مدافع این تیم، به دلیل محرومیت نمی‌تواند آبی‌پوشان را همراهی کند؛ غیبتی که سهراب بختیاری‌زاده را برای انتخاب ترکیب خط دفاعی با یک تصمیم مهم روبه‌رو کرده است.

آقاسی در دیدار اخیر استقلال برابر العین امارات نمایش قابل قبولی داشت و حالا باید بازی با صنعت نفت را از روی سکو‌ها دنبال کند. با این شرایط، کادر فنی استقلال باید برای پر کردن جای خالی او در قلب خط دفاعی به سراغ گزینه‌های جایگزین برود.

روزبه چشمی یکی از گزینه‌های بختیاری‌زاده برای حضور در خط دفاع است؛ بازیکنی که در صورت بازگشت به این منطقه، می‌تواند در کنار رستم آشورماتوف و سامان فلاح ساختار دفاعی استقلال را تشکیل دهد. البته انتخاب نهایی به تصمیم کادر فنی و آرایش مدنظر سرمربی برای این مسابقه بستگی دارد.

استقلال در دیدار با صنعت نفت علاوه بر غیبت آقاسی، یاسر آسانی را نیز به دلیل محرومیت در اختیار ندارد و علیرضا کوشکی هم به علت مصدومیت از جمع نفرات این تیم دور است. در چنین شرایطی، هماهنگی بازیکنان جایگزین و حفظ تعادل میان خط دفاع و میانه میدان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

صنعت نفت آبادان نیز در هفته‌های اخیر با هدایت سیروس پورموسوی نتایج بهتری کسب کرده و برای فاصله گرفتن از انتهای جدول به دنبال امتیازگیری از استقلال است. از این رو، آبی‌پوشان علاوه بر تلاش برای جبران غیبت چند بازیکن، باید مراقب حملات حریف و استفاده آنها از فضا‌های احتمالی خط دفاع باشند.

دیدار استقلال و صنعت نفت آبادان از هفته چهاردهم لیگ برتر، شنبه ۷ آذر در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار می‌شود و باید دید بختیاری‌زاده برای پر کردن جای خالی آقاسی چه تصمیمی می‌گیرد و خط دفاع استقلال با ترکیب جدید تا چه اندازه می‌تواند برابر حریف جنوبی خود منسجم ظاهر شود.