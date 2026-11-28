باشگاه خبرنگاران جوان-ارزش اقتصادی این اراضی حدود ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این اقدام در راستای صیانت از انفال، حفاظت از سرمایه‌های ملی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی انجام شد.

این اراضی شامل سه قطعه به مساحت‌های ۲۳ هزار و ۹۷۹، ۲۱ هزار و ۴۹۷ و ۱۷ هزار و ۶۷۴ مترمربع است که مجموع مساحت آن‌ها بر اساس ارقام اعلام‌شده، ۶۳ هزار و ۱۵۰ مترمربع می‌شود. پرونده این اراضی پس از ادعای مالکیت اشخاص حقیقی و ارائه اسنادی که در پرونده مورد ادعای جعل و مجهول‌بودن قرار گرفته بود، در دادگاه تجدیدنظر استان بررسی شد.

در پی رسیدگی قضایی و پیگیری‌های حقوقی انجام‌شده، سند مالکیت اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد و مالکیت دولت بر آن‌ها تثبیت شد.

منبع: جهاد کشاورزی