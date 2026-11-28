باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - آزیتا نبی زاده کارشناس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به شعار «سلامت یکپارچه، اقدام یکپارچه» در هفته آگاهی از مقاومت میکروبی، گفت: این شعار بر سلامت یکپارچه انسان، حیوان، گیاهان و محیط زیست تاکید دارد.

به گفته وی، از سال ۲۰۱۷ سازمان جهانی بهداشت، آنتی بیوتیک‌ها را به رنگ‌های سبز و زرد و قرمز طبقه بندی کرده است؛ آنتی بیوتیک گروه سبز مقاومت کمی دارد و می‌توان در سطح اول بیماری‌های عفونی این نوع آنتی بیوتیک‌ها را مصرف کرد.

نبی زاده تصریح کرد: مصرف غیر منطقی و زیاد آنتی بیوتیک‌های گروه زرد در آینده مقاومت دارویی زیادی را ایجاد خواهد کرد؛ چراغ راهنمای مصرف و تجویز آنتی بیوتیک ها در نسخه های الکترونیکی جهت راهنمایی پزشکان در هنگام تجویز دارو اجرایی شده است.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ارکان ایجاد مقاومت میکروبی، تجویز و مصرف منطقی آنتی‌بیوتیک‌ها است.