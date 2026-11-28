باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در هفته چهاردهم لیگ برتر برابر صنعت نفت آبادان قرار می‌گیرد؛ مسابقه‌ای که علاوه بر اهمیت کسب سه امتیاز، می‌تواند فرصتی برای مهاجمان آبی‌پوش باشد تا با نمایش مؤثرتر در فاز هجومی، به روند گلزنی تیم کمک کنند.

استقلال در شرایطی به استقبال این دیدار می‌رود که یاسر آسانی، یکی از مهره‌های کلیدی و بهترین گلزن این تیم در فصل جاری، به دلیل محرومیت غایب است. علیرضا کوشکی نیز به علت مصدومیت نمی‌تواند آبی‌پوشان را همراهی کند تا بختیاری‌زاده برای انتخاب نفرات هجومی خود با محدودیت بیشتری روبه‌رو شود.

غیبت آسانی می‌تواند فرصت بیشتری در اختیار بازیکنانی مانند محمدحسین اسلامی قرار دهد؛ بازیکنانی که باید در کنار دیگر نفرات خط حمله، مسئولیت بیشتری در ساختن موقعیت و تبدیل آنها به گل بر عهده بگیرند. در این میان، عملکرد مهاجم نوک استقلال نیز اهمیت زیادی دارد؛ چرا که آبی‌پوشان برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیاز دارند از موقعیت‌های خود بهره بیشتری ببرند.

استقلال در دیدار اخیر خود برابر العین امارات به تساوی یک بر یک رسید و حالا در بازی با صنعت نفت به دنبال نتیجه‌ای است که هم به وضعیت این تیم در جدول کمک کند و هم اعتمادبه‌نفس خط حمله را افزایش دهد. با این حال، غیبت چند بازیکن تأثیرگذار باعث می‌شود کادر فنی برای رسیدن به دروازه حریف به توانایی نفرات جایگزین تکیه کند.

در سوی مقابل، صنعت نفت آبادان پس از تغییرات روی نیمکت و حضور سیروس پورموسوی روند بهتری را تجربه کرده و با انگیزه کسب امتیاز به تهران می‌آید. سرمربی صنعت نفت نیز پیش از این مسابقه از اهمیت استفاده از غیبت آسانی سخن گفته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد حریف استقلال برای مهار حملات آبی‌پوشان و بهره‌برداری از شرایط موجود برنامه دارد.

استقلال برای نزدیک شدن به تیم‌های بالای جدول به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارد؛ اما در کنار نتیجه، کیفیت بازی هجومی و میزان بهره‌وری مهاجمان نیز زیر ذره‌بین خواهد بود. باید دید آبی‌پوشان در غیاب آسانی و کوشکی می‌توانند طلسم گلزنی خود را بشکنند و با عبور از صنعت نفت، به مسیر مطلوب‌تری در لیگ برتر بازگردند.